Полицията затяга контрола около училищата в София

Целият униформен състав на СДВР е ангажиран с безопасността около училищата в София в първия учебен ден. Засиленото полицейско присъствие няма да приключи с празничното откриване на учебната година - контролът ще продължи през цялата година, особено сутрин преди часовете и след края на учебния ден. Полицията предупреждава, че компромиси няма да има при нарушения, които застрашават децата.

Целият униформен състав е на терен

Около учебните заведения има значително повече полицейски екипи, а служители са разположени и по основните пътни артерии в столицата.

„Основните мерки, които ще предприемем днес на територията около учебните заведения - ще имаме изключително засилено полицейско присъствие. Мога да кажа, че целият униформен състав на СДВР ще бъде ангажиран с пътната безопасност и с това да съхраним живота и здравето на децата, защото това е един от основните приоритети на СДВР“, заяви пред БНТ инспектор Иво Биков от „Пътна полиция“ към СДВР.

Контролът няма да се извършва само с обозначени патрулни автомобили. Пътната полиция ще използва и цивилни коли, с които ще наблюдава поведението на водачите и движението по ключови участъци.

Глобяват за опасно паркиране и отнемане на предимство

Особено внимание ще бъде насочено към нарушенията в непосредствена близост до училищата. Полицаите ще следят за неправилно паркиране, спиране върху или около пешеходни пътеки и отнемане на предимство на пешеходци.

„Установим ли такива водачи, които си позволяват такова нещо, те ще бъдат санкционирани“, категоричен беше Биков.

Според него един от проблемите около училищата нерядко се създава именно от родителите, които искат да оставят детето си възможно най-близо до входа и спират автомобилите на неподходящи или забранени места.

Това обаче може да намали видимостта както за останалите водачи, така и за самите деца, които пресичат улицата.

„Когато говорим за живота и здравето на децата, а и не само на децата, на всеки един участник, компромис не правим“, подчерта инспекторът.

Проверили са улиците още преди първия звънец

Подготовката на полицията е започнала преди откриването на учебната година. Служители са направили оглед на инфраструктурата около училищата и са проверили състоянието на пътната маркировка, парапетите, осветлението и останалите елементи, които имат отношение към безопасността.

Установените проблеми - сред които избледняла маркировка, липсващи парапети или недостатъчно осветление - са докладвани на институциите, които отговарят за отстраняването им.

Най-засилен ще бъде контролът в часовете, когато учениците пристигат и си тръгват от училище.

„То няма да бъде засилено точно само днес, ще бъде засилено през цялата година. Контролът, който го извършваме, не е само днес, това е през цялата година“, заяви Биков.

Телефонът зад волана също е на прицел

Полицията призовава водачите да намаляват скоростта в районите около училищата и да бъдат особено внимателни за деца, които могат внезапно да излязат на пътното платно.

Другото предупреждение е за използването на мобилни телефони по време на шофиране. Разсейването дори за няколко секунди може да бъде особено опасно около училищата, където пешеходният поток рязко се увеличава сутрин и следобед.

„Водачите ги молим да пазят децата не само днес, ами и през цялата година. Те трябва да знаят, че пешеходният трафик от страна на децата ще бъде силно засилен“, каза инспекторът.

Апел и към самите ученици

Пътната полиция отправи предупреждение и към децата. Те трябва да пресичат само на определените за това места и да не разчитат единствено на факта, че се намират на пешеходна пътека.

Преди да стъпят на платното е необходимо внимателно да се огледат и да се уверят, че приближаващите автомобили действително са спрели или са достатъчно далеч.

Полицията призовава учениците да не гледат телефоните си и да не използват слушалки при пресичане, тъй като така могат да не чуят приближаващ автомобил или предупредителен сигнал.

„И когато се убедят, че няма опасност, чак тогава да предприемат пресичането“, заяви Иво Биков.

Засиленото присъствие около училищата започва още с първия звънец, но от СДВР подчертават, че задачата е много по-дългосрочна - безопасността на децата да остане приоритет всеки ден от учебната година.