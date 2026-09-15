Есента напомня за себе си, после идва изненада

Денят започва сравнително спокойно, но облаците постепенно ще печелят територия над страната. Най-значителни ще бъдат първоначално над северозападните райони, а следобед вече и над по-голяма част от България. На отделни места, главно в планините на Западна България, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, а в София - около 22 градуса, показва прогнозата на НИМХ.

Облаците се увеличават следобед

В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Сериозно разваляне на времето не се очаква, но следобедната облачност ще бъде значително повече от сутрешната.

Валежите ще останат ограничени и на отделни места. Най-голяма е вероятността за тях в западните планински райони, където температурите вече напомнят, че есента навлиза все по-осезаемо.

И докато в ниските части ще вали дъжд, високо в Рила се очаква и първият по-зимен знак.

На Мусала ще прехвърчи сняг

Над планините облачността ще бъде променлива, а на отделни места ще превали слаб дъжд. На връх Мусала прогнозата е за слаб сняг.

Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток-североизток, а по най-високите части - от северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра - около 10 градуса. За туристите това вече означава осезаемо по-хладни условия във високата планина и нужда от подходяща екипировка, дори ако в градовете денят изглежда сравнително мек.

Черноморието остава по-слънчево

По морето картината ще бъде по-приятна. Очаква се предимно слънчево време с временни увеличения на облачността, по-забележими следобед.

Само на отделни места по Южното Черноморие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, а морската вода остава сравнително топла - между 23 и 25 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Така морето все още предлага почти летни температури на водата, въпреки че въздухът вече постепенно започва да напомня за есента.

След облаците идва затопляне

В средата на седмицата слънцето отново ще вземе превес. Ще има временни увеличения на облачността около и след обяд, като по-значителни се очакват в сряда.

Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, отново предимно в планините и планинските райони. Сутрин в части от Източна България ще се образуват ниска облачност или мъгли.

Вятърът ще остане слаб и предимно от източната четвърт. В сряда ще е от изток-североизток, а към четвъртък и петък в повечето райони ще се ориентира по-често от югоизток.

Минималните температури ще бъдат главно между 9 и 14 градуса, но дневните постепенно ще тръгнат нагоре. Към петък в повечето райони максималните стойности ще достигнат между 25 и 30 градуса.

Уикендът носи нова вероятност за дъжд

През почивните дни и в началото на следващата седмица слънчевите часове ще се запазят, но ще се увеличи вероятността за краткотрайни валежи.

В събота по-голям шанс за дъжд ще има в западната половина от страната, а в неделя валежи вече са възможни и на изток.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните - между 24 и 29 градуса.

Така времето ще остане типично преходно - с прохладни сутрини, повече облаци на моменти и кратки валежи, но без трайно захлаждане. Напротив, към края на седмицата ни очаква ново осезаемо затопляне.