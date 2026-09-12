Василковски предупреди. Къде е капанът с бурите градушките

Последните почивни дни преди старта на училищния сезон ще сложат край на горещата поредица. В събота преди обяд ще е слънчево. След това, първо в западните райони, по-късно привечер и в Централна България ще се образуват гръмотевични бури с локален летен характер – интензивен валеж и риск от градушка.

През нощта и в неделя явленията ще продължат да се развиват на изток, преминавайки и през Черноморието. Междувременно в последния ден на седмицата в Западна и почти цяла Централна България ще се покаже слънцето.

И двата дни ще са ветровити със студени пориви от Северозапад. По движението на студения фронт в събота вятърът ще е особено силен в Дунавската равнина. В първия почивен ден дневните температури ще са в интервала 22-25 градуса в Западна България, до 30-32 в източните райони. В неделя призори ще е прохладно с температури 10-15 градуса, следобед – между 23 и 28.

В понеделник облачността ще е променлива с тенденция да се разкъсва. През нощта и в първия учебен ден ще има условия за кратки локални дъждове, временно по-интензивни в отделни точки на Централна Северна и Източна България. Ще остане прохладно, почти без промяна в температурите.

Втората половина на предстоящата седмица ще е слънчева с минимални смущения. Сутрините в някои ниски части на страната видимостта ще е понижена. Дневните температури ще се повишат до стойности в диапазона 26-31 градуса.