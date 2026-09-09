Септември обръща времето за дни. От слънце и жега към гръмотевични бури

Предимно слънчево и приятно топло време ни очаква днес, а дневните температури ще достигнат между 28 и 33 градуса. Това обаче е само началото на кратко завръщане на летните жеги - до петък на места термометрите ще покажат 35-36 градуса. След това атмосферата рязко ще се промени и през почивните дни над Западна и Централна България ще се увеличи вероятността за валежи и гръмотевични бури.

В началото на следващата седмица захлаждането ще обхване почти цялата страна и максималните температури ще паднат предимно до 21-26 градуса.

Слънцето печели битката днес

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а следобед над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Валежи почти не се очакват.

Ще духа слаб вятър, който в източните части на страната ще бъде до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, а в София - около 30 градуса.

В планините облаците ще се събират следобед

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд главно над масивите в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но вероятността за валежи остава малка.

По високите части ще духа слаб северозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса. Тези стойности съвпадат и с актуалната регионална прогноза на НИМХ.

Морето остава спокойно и топло

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, макар преди обяд на отделни места да има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток.

Максималните температури по крайбрежието ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода остава приятна - 24-25 градуса, а вълнението ще бъде около 3 бала.

До петък жегата отново набира сила

През следващите дни слънцето ще продължи да доминира. Сутрин в източните райони отново е възможна ниска облачност, а следобед над западната половина на страната ще се развиват повече купести облаци. На отделни места може да превали за кратко, а над планините не е изключена и гръмотевична буря.

Температурите постепенно ще се повишават. Най-сериозният скок идва в петък, когато максималните стойности на места ще достигнат 35-36 градуса - почти истинска лятна жега в средата на септември.

Уикендът разделя България на две

През събота и неделя картината започва да се променя. Над Западна и Централна България ще се развива по-мощна купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Вятърът там ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен. На изток обаче слънчевото време ще се задържи, а вероятността за валежи ще остане сравнително малка. Именно затова в неделя температурната разлика между двата края на страната ще стане впечатляваща - около 21-22 градуса в Западна България срещу 30-32 градуса в Югоизточна.

Понеделник носи същинското захлаждане

В понеделник валежите и гръмотевичните бури ще обхванат повече райони, като сравнително по-сухо ще остане в крайните северозападни и източни части. Вятърът вече почти навсякъде ще бъде от северозапад и ще донесе осезаемо по-хладен въздух.

Преобладаващите максимални температури ще паднат между 21 и 26 градуса. Така само за няколко дни части от страната могат да преминат от почти летни 36 градуса към стойности с около 10-15 градуса по-ниски.

Вторник вече ще напомня за истинска есен

Във вторник ще бъде сравнително хладно, с променлива и по-често значителна облачност. Превалявания ще има главно в източната половина на страната и в планинските райони.

Така времето ще направи пълен завой само за няколко дни - от слънчеви следобеди и температури до 35-36 градуса към дъждове, гръмотевици и далеч по-есенни стойности в началото на новата седмица.