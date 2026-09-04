Лятото отстъпва за ден. Гръмотевици, силен вятър и по-ниски температури

Слънцето ще остане авангардно в прогнозата за днес, но следобед времето ще покаже друго лице в част от страната. В Централна и Източна България, както и в планинските райони на Югозападна България, ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Северният и северозападният вятър ще се усили и ще донесе по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в София - около 27.

Следобед идват облаци и гръмотевици

Преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд обаче атмосферата ще стане по-неустойчива, като на места в Централна и Източна България ще се развият краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Промяната ще се усеща и по температурите. Усилващият се вятър от север-северозапад ще вкарва по-хладна въздушна маса и ще задържи дневните стойности осезаемо по-ниски спрямо най-горещите дни от последния период.

В планините вятърът ще бъде силен

В планините денят ще започне предимно слънчево, но около и след обяд над масивите в Южна България, както и над Централна и Източна Стара планина, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще превали и прегърми.

Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра - около 13 градуса.

По морето остава приятно, но не навсякъде спокойно

По Черноморието ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Следобед ще се развива купеста облачност и на места са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, а следобед ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Морската вода остава топла - между 24 и 26 градуса, а вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала.

Събота носи затопляне

В събота времето ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне, а в много райони на Южна България почти ще стихне. Температурите ще тръгнат нагоре с още 2-3 градуса.

Това затопляне обаче няма да се задържи без промяна.

В неделя ново атмосферно смущение пресича страната

През неделя от север на юг ще премине атмосферно смущение. Облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка. Северозападният вятър отново ще се усили, а дневните температури ще се понижат слабо.

В началото на следващата седмица временни увеличения на облачността ще има главно над Източна България и планините. Само на отделни места са възможни краткотрайни валежи. Вятърът постепенно ще отслабне и ще се ориентира от изток, а максималните температури ще се понижат още малко. Надолу ще тръгнат и минималните стойности.

В сряда слънцето се връща, в четвъртък пак ще гърми на запад

В сряда се очаква слънчево време. Вятърът ще се завърти от югоизток и ще започне слабо затопляне.

В четвъртък също ще преобладава слънце, но следобед над Западна България отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми.