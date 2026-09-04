Три дни с промени по пътищата. Внимавайте кога тръгвате от София

АПИ въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените направления около почивните дни за 6 септември. Мерките обхващат автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и участък от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се облекчи трафикът при масовото пътуване и да се намали рискът от инциденти и образуване на колони.

Кога важат ограниченията

Днес, 4 септември, забраната за камиони над 12 тона ще бъде от 15:00 до 20:00 часа за превозните средства, които излизат от София. Камионите, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничение.

На 5 септември, събота, забраната ще действа от 9:00 до 14:00 часа отново за тежкотоварните автомобили, напускащи София.

На 7 септември, понеделник, ограничението се обръща - от 12:00 до 20:00 часа няма да се допускат камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще се движат свободно.

Къде важат забраните

По АМ „Хемус“ ограничението обхваща участъка от София до пътната връзка при 87-и км към кръговото кръстовище с път I-4.

По АМ „Струма“ и път I-1 ограниченията са в участъка между пътен възел „Симитли“ при 376-и км и пътен възел „Кресна“ при 402-и км.

По АМ „Тракия“ също се въвеждат ограничения за тежкотоварния трафик в посочените пикови часове.

Кои камиони са изключение

Забраната по „Хемус“, „Струма“ и път I-1 не важи за автобуси и други превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим и специализирани екарисажни автомобили.

По „Тракия“ изключение също има за обществения превоз на пътници. В посока София превозите на опасни товари няма да бъдат ограничавани в участъка между пътните възли „Ихтиман“ и „Вакарел“.

Реверсивно движение край Симитли

За да се облекчи трафикът към Банско и останалите курорти в района, по път I-1 край Симитли ще бъде въведено реверсивно движение.

На 4 и 5 септември ще има две ленти в посока Кулата и една към София. На 7 септември схемата ще бъде обърната - две ленти към София и една към Кулата.

АПИ напомня, че шофьорите могат да следят натоварването по републиканската пътна мрежа чрез интерактивната карта за трафика на АПИ и Националното тол управление, която показва данни за преминалите автомобили през последните 15 минути и последния час.

Агенцията призовава водачите да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да тръгват подготвени за по-интензивно движение около празничните дни.