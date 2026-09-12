Три дни с промени по пътищата. Внимавайте кога тръгвате от София
На 4 и 5 септември ограниченията са за излизащите от столицата, а на 7 септември - за прибиращите се към нея
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На 4 и 5 септември ограниченията са за излизащите от столицата, а на 7 септември - за прибиращите се към нея
Натоварването на границата с Турция продължава, докато три фериботни връзки по Дунав са временно спрени
АПИ въвежда ограничения за камионите над 12 тона и реверсивно движение край Симитли
Той очаква АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите
За шест дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията включват претоварване и шофиране след употреба на алкохол
По останалите гранични пунктове обстановката е спокойна
Тежкотоварните автомобили ще ползват обходи, а край Симитли две ленти ще водят към столицата
Ограничението важи днес от 16:00 до 23:00 часа и в неделя от 15:30 до 22:00 часа
През Кресненското дефиле ще има две ленти към София и една към Кулата, за да се облекчи движението
Масови проверки на пътя
Пътна полиция засече телефони зад волана, нередовни документи и опасни технически нарушения
Интензивен е трафикът за леки автомобили на изход при „Капитан Андреево“ и на вход при „Калотина“
Главният секретар на МВР разпореди акцията
Преминаването през пунктовете е нормално, а движението при „Русе-Гюргево“ е възстановено след ремонта
Гранична полиция отчита нормално движение на останалите основни пунктове
Интензивен трафик на изход към Турция, движението по останалите граници е спокойно
Изключително натоварване на изход за тирове, останалите граници засега без напрежение
Тежкотоварните автомобили задръстват граничните пунктове
Камиони чакат на изход, докато в останалите направления движението е нормално
Натоварване на Капитан Андреево и Лесово, на останалите граници движението е спокойно