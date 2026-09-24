Натиск по границата с Турция. Два пункта се пълнят с камиони

Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход от България за товарни автомобили. Това показват данните на Главна дирекция „Гранична полиция“. На останалите основни гранични направления движението е нормално, но проблем продължава да създава ниското ниво на Дунав, заради което две фериботни връзки временно не работят.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. Фериботите Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич обаче остават спрени заради ниското ниво на реката. Връзката при Оряхово не работи от 10 юли, а тази при Свищов - от 21 юли, показва информацията на МВР.

Спокойна е обстановката и по границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са отворени и за автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия. Така основното натоварване тази сутрин остава концентрирано по направлението към Турция и по-конкретно при „Капитан Андреево“ и „Лесово“.