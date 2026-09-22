Тапи по „Струма“ от Гърция. Важна забрана влиза в сила от обяд

Шофьорите, които днес се прибират към София от Гърция и Югозападна България, трябва да се подготвят за сериозно натоварване по автомагистрала „Струма“ и главен път Е-79. Полицията предупреждава за възможни задръствания на различни места по трасето и увеличава броя на екипите и мотопатрулите. От 12 до 20 часа влиза в сила и важна мярка за облекчаване на трафика - спира се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София.

Тировете спират от 12 до 20 часа

Ограничението важи за камионите над 12 тона по АМ „Струма“ и по път I-1 в участъка между пътен възел „Симитли“ и пътен възел „Кресна“. Тежкотоварните автомобили, които се движат в обратната посока - от София, не попадат под забраната. Мярката е част от организацията на АПИ за края на дългия почивен уикенд.

Изключение има за автобуси, както и за превозни средства, които транспортират опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се продукти, товари с температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

Полицията очаква много задръствания

„Отново се очаква да бъде изключително натоварено, отново се очаква да има много задръствания на много места в тези отсечки“, предупреди старши инспектор Георги Бучков от „Пътна полиция“ в Благоевград. По трасето ще има повече полицейски екипи, а мотопатрулите ще могат бързо да достигат до участъци, в които се образуват колони или възниква инцидент.

Най-сериозното натоварване се очаква от автомобилите, които се връщат от Гърция към вътрешността на страната. Опитът от летните месеци показва, че именно районите около Кресна и Симитли могат бързо да се превърнат в тесни места при голям поток от автомобили.

Скоростта и изпреварванията под специален контрол

Пътните полицаи няма да се занимават само с регулиране на колоните. Засилен ще бъде и контролът на скоростта, а специално внимание ще се обръща на неправилните изпреварвания. Според полицията именно превишената скорост и необмислените маневри са сред най-честите нарушения по това трасе.

Следят се още използването на предпазни колани и употребата на телефони и други електронни устройства зад волана. „Апелът ми към водачите е да се успокоят, да не предприемат такива прибързани решения и да не извършват необмислено изпреварване“, призова Бучков.

Практичният съвет за пътуващите е да предвидят повече време за придвижване, особено по направлението Кулата - Кресна - Симитли - София, и да не опитват да наваксват забавянето с рискови маневри. Ограничението за тежките камиони остава до 20 часа.