Тировете вън от лявата лента? Нова забрана променя магистралите

Камионите над 12 тона може да загубят правото да изпреварват по голяма част от българските магистрали. Предложение за промяна в Закона за движението по пътищата предвижда тежкотоварните автомобили да се движат само в дясната лента на автомагистрали и скоростни пътища с по две ленти в една посока. На практика това означава край на познатата ситуация, при която един тир изпреварва друг с минимална разлика в скоростта, а зад тях се образува дълга колона от автомобили. Промяната обаче още не е приета и тепърва ще се обсъжда в парламента.

Какво точно се предлага

Идеята е тежкотоварните автомобили с допустима максимална маса над 12 тона да бъдат задължени да използват единствено най-дясната лента, когато магистралата или скоростният път има две ленти в една посока. Навлизането в лявата лента ще бъде забранено и при изпреварване.

Това е важна подробност - предложението не означава автоматично, че на всеки многолентов път в страната камионът никога няма да може да сменя лентата. Основният фокус са именно двулентовите в една посока магистрални и скоростни участъци, където едно продължително изпреварване между тежки автомобили може практически да блокира цялото движение зад тях.

Според публикувания текст се предвиждат и сериозни санкции. При първо нарушение се посочват глоба от 500 евро и три месеца без книжка, а при повторно нарушение - до 2000 евро и шест месеца лишаване от право на управление. Законопроектът обаче още не е действащо право и тези санкции могат да бъдат променени в парламентарната процедура.

Защо се стигна до предложението

Един от най-дразнещите за шофьорите сценарии е добре познат - два тира се движат почти с еднаква скорост, единият започва изпреварване и остава дълго време в лявата лента. Зад него леките автомобили рязко намаляват скоростта, образува се колона, а след приключването на маневрата част от водачите се опитват бързо да наваксат.

Емил Панчев от Съюза на българските автомобилисти смята, че именно този тип изпреварвания създават сериозно напрежение в движението. По думите му, когато разликата между скоростите на два тежкотоварни автомобила е минимална, маневрата може да продължи твърде дълго и да блокира лявата лента.

Но Панчев не подкрепя автоматично пълна и постоянна забрана. Според него има риск тя да създаде друг проблем - огромни колони от тирове в дясната лента. При магистрала само с две активни ленти това може да означава, че леките автомобили практически ще разполагат само с едната лента за нормално движение и изпреварване.

Превозвачите: Не забранявайте навсякъде и по всяко време

Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи също настоява предложението да бъде внимателно преценено. Според него европейският опит показва, че ограниченията могат да бъдат много по-гъвкави.

„Има достатъчно много практики в Европа. Наблюдават се хибридни мерки, които отчитат натовареността на трафика“, посочи Рашков пред Нова телевизия.

Това означава например изпреварването на камиони да бъде забранено в най-натоварените часове, в определени участъци или през активния туристически сезон, но да бъде разрешено късно вечер и рано сутрин, когато движението е слабо.

Подобен подход действително се използва в части от Европа. Европейската комисия е анализирала различни национални ограничения за тежкотоварния транспорт, а в Австрия например забрани за изпреварване на тежки автомобили се прилагат и разширяват в конкретни участъци според нуждите на движението.

Големият проблем е и самата магистрала

Според двамата експерти спорът не може да бъде отделен от състоянието на българската пътна инфраструктура. Панчев даде за пример АМ „Тракия“, която според него отдавна има нужда от допълнителна лента в най-натоварените участъци.

Рашков също смята, че забраната за изпреварване частично се опитва да компенсира липсата на достатъчно пътни ленти. При три активни ленти разделянето между тежкия и лекия трафик е значително по-лесно, докато при две ленти всеки бавен автомобил в лявата веднага влияе върху движението зад себе си.

Има и икономически въпрос. Тежкотоварният транспорт е ограничен от строги правила за времето за шофиране и задължителните почивки. Ако забраната доведе до чувствително забавяне на камионите, това може да се отрази върху графиците за доставки и разходите на транспортните компании. Европейските правила действително поставят общи ограничения върху времето за управление и почивка на професионалните шофьори.

Забраната още не е факт

Най-важното за шофьорите в момента е, че новото правило все още не действа. Предложението предстои да мине през парламентарните комисии, където може да бъде променено, преди изобщо да достигне до гласуване в пленарната зала.

Именно там вероятно ще бъде големият спор - дали България да въведе пълна забрана за изпреварване от тирове над 12 тона по двулентовите магистрални участъци, или да избере по-гъвкав вариант с ограничения само в определени часове, сезони и най-натоварени отсечки.

И двете страни в разговора признават, че проблем има. Въпросът е как да бъде спрян познатият „дуел“ между два тира в лявата лента, без вместо него да се получат километрови колони от камиони вдясно.