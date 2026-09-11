ЕК ни отряза! Драма с тунела под Шипка

Проектът за тунела под връх Шипка с дължина 3,22 км вероятно ще се наложи да бъде препроектиран. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос относно обходния път на Габрово. Причината са променените правила и нови изисквания за проектиране и изграждане на тунели, които налагат съществени корекции в първоначалния план.

Предизвикателства с европейското финансиране

Направеният пълен анализ показва, че поради казуса с Природен парк „Българка“, Европейската комисия на този етап няма да отпусне средства за строителството на самия тунел. Властите обаче ще се опитат да осигурят европейски средства поне за обхода на Казанлък.

Транспортна свързаност и проходите на България

Министър Шишков подчерта, че тунелът под Шипка не се разглежда като конкурент на Прохода на Републиката, а правителството работи активно по подобряването на всички проходи. Целта е трайното решаване на дългогодишното искане за по-добра свързаност между Северна и Южна България.

Край на строителството „на парче“

Регионалното министерство поставя акцент върху необходимостта от цялостни проекти с пълна яснота преди започване на инвестициите, независимо дали са от държавния бюджет или от европейски фондове. Управлението се ангажира да прекрати практиката за проектиране и изграждане „на парче“, като подхожда последователно и смислено към инфраструктурното развитие.