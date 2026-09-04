Тапите край Кресна изчезнаха, трафикът обърна към София

Към 17:00 часа задръстванията в Кресненското дефиле вече бяха изчезнали, след като около 15:00 часа движението буквално беше блокирало и автомобилите чакаха в колони с километри. Между 16:00 и 17:00 часа обаче потокът рязко се засили в посока София. По данни на системата БГТОЛ през тол камерата преди Кресна за този час са преминали 1277 автомобила, като 735 от тях са били към столицата. Въпреки напрежението по пътя денят премина без сериозни инциденти, предаде бТВ.

Над 700 полицейски екипа са по пътищата

Засиленият контрол ще продължи през целия дълъг празничен уикенд. Само днес над 700 полицейски екипа са ангажирани с движението по основните пътни направления, като се използват и технически средства за контрол на скоростта.

В сливенския участък на автомагистрала „Тракия“ полицаи ще следят нарушителите и с необозначени автомобили, както и с дрон. Основните рискове според „Пътна полиция“ остават превишената скорост, неправилното изпреварване и движението в аварийната лента при образуване на колони.

Полицията предупреждава за аварийната лента

„Най-честите нарушения, които забелязваме, освен неправилното изпреварване, и то е пак вследствие на изнервянето на водачите, е може би, като има тапа на магистралата - шофиране в аварийната лента“, предупреди старши инспектор Георги Бучков, началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Благоевград.

Той напомни, че санкциите не са малки и могат да включват отнемане на свидетелството за управление. Полицията призовава водачите да не опитват да печелят време с рискови маневри, особено в Кресненското дефиле, където движението традиционно се затруднява при силен поток.

Камионите са ограничени в пиковите часове

Временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Днес забраната действа от 15:00 до 20:00 часа, а утре ограничения ще има и преди обяд.

Мерките ще продължат и в понеделник, когато се очаква нов силен поток при прибирането след празничните дни. Целта е тежкотоварният трафик да не натоварва допълнително най-проблемните участъци.

Към Гърция търсете и алтернативни маршрути

От „Пътна полиция“ препоръчват на пътуващите към Гърция да обмислят и алтернативни направления, ако Кресненското дефиле отново се натовари. Още преди обяд там се образуваха колони и сериозно забавяне.

Допълнителните мерки по трасето остават в сила, а водачите трябва да следят актуалната обстановка и временната организация на движението.

Кон излезе на „Струма“

Необичайна ситуация беляза сутрешните часове на автомагистрала „Струма“, когато сред интензивния поток се появи кон, който се движеше директно по пътното платно. Животното е било заснето от преминаващи автомобили.

Малко по-късно група мъже успели да го изведат встрани от магистралата, преди да се стигне до катастрофа. Все още не е ясно дали това са били собствениците му или случайно преминаващи хора, които са реагирали, за да предотвратят инцидент.