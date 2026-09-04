Съдът реши: Токът и водата в „Баба Алино“ остават спрени

Токът и водата в част от комплекс „Баба Алино“ няма да бъдат пуснати след решение на Административния съд във Варна. Магистратите не уважиха искането на „Форест клуб Варна“ за спиране на действието на заповедта, с която е прекъснато електро- и водоснабдяването. Съдът прие, че дружеството не е доказало настъпването на значителни вреди в собствената си правна сфера. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Според Административния съд искането на дружеството е неоснователно, тъй като не са представени достатъчно доказателства, че изпълнението на заповедта води до значителни или трудно поправими вреди за самата компания.

Магистратите уточняват и друг важен момент - съдебната мярка за спиране може да действа само занапред, от момента, в който бъде уважена. Чрез нея не могат да бъдат възстановени доставки на ток и вода, които вече са прекъснати.

Определението на варненския съд не е окончателно. „Форест клуб Варна“ може да го атакува с частна жалба пред Върховния административен съд.

Срокът за това е 7 дни, като до евентуално ново съдебно произнасяне действа настоящото положение - електро- и водоснабдяването в засегнатата част от комплекса остава прекъснато.