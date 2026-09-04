Революция по пътищата на България! Транспортен коридор през 3 държави

България, Румъния и Гърция подготвят съвместни кандидатствания за европейско финансиране, с които да модернизират ключови пътни и железопътни връзки в региона. Финансирането се търси по Механизма за свързване на Европа (CEF) в сектор „Транспорт“, като предложенията са насочени предимно към развитието на стратегическия транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море“.

Основната цел на съвместните проекти е драстично да се подобри скоростта и ефективността при придвижването на пътници и товари, както и да се подсили устойчивостта на транспортните вериги за доставки. Значителна част от планираните инвестиции са ориентирани към изграждането на инфраструктура с двойна употреба, включително съоръжения, подпомагащи военната мобилност в региона.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 6 октомври, а процедурата е отворена по следните две основни направления:

Кохезионен пакет: Предвиждат се ключови проучвания за модернизацията на железопътния участък „Михайлово - Димитровград“, както и за строителството на жп отсечката „Любимец - Свиленград - граница с Гърция“.

Пакет „Военна мобилност“: Включва важни пътни и жп артерии - разширяване на участъка от края на магистрала „Струма“ до ГКПП „Кулата“, проучване за изграждането на автомагистралата „Велико Търново - Николаево - АМ „Марица““, както и електрификация на жп отсечката „Дунав мост - гара разпределителна Русе“.

Съвместната инициатива е директен резултат от Меморандума за засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридора „Черно море - Егейско море“ и съпътстващия го план за действие. Рамковите документи, които регламентират координираното планиране, финансиране и изпълнение на приоритетните транспортни проекти, бяха официално подписани в Брюксел на 3 декември миналата година.