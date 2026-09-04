3-годишно детенце издъхна на път за болницата! Камион помете автомобил

3-годишно дете загина при тежка катастрофа на пътя между селата Горен чифлик и Гроздьово. Инцидентът е станал вчера около 16:55 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

По първоначални данни 47-годишен водач на товарен автомобил с полуремарке се е движил със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия. В един момент той загубил контрол над управлявания състав.

Задната част на полуремаркето се занесла наляво и навлязла в лентата за насрещно движение. Там последвал удар с лек автомобил, управляван от 53-годишен мъж.

При катастрофата са пострадали водачът на лекия автомобил и 3-годишното дете, което пътувало на задната седалка.

Двамата били транспортирани към болнично заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Детето обаче починало по пътя към спешния кабинет.

53-годишният мъж е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и травма на корема. Няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство.