3-годишно детенце издъхна на път за болницата! Камион помете автомобил
Камион навлязъл в насрещното и се ударил в автомобил с детето и 53-годишен мъж
Следете всички новини, анализи и коментари за 3-Годишно Дете. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Камион навлязъл в насрещното и се ударил в автомобил с детето и 53-годишен мъж
Според родителите на детето извършителят е младеж, баща му твърди, че вината е негова
Шофьорът откарал детето в болница
23-годишна българска майка бе арестувана за насилие над 3-годишното си дете в област Немея, Гърция. Жената има три непълнолетни деца, а едното от тях...
Кърджали. 3-годишно дете било ударено на ул."Републиканска" в Кърджали вчера от товарен автомобил "Пежо" с 29-годишен водач, съобщиха от ОД на МВР Кър...