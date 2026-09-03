Бизнес

Турски магнат загуби над 80% от богатството си. Империя за милиарди се срина

Акциите на SASA Polyester са изгубили около половината от стойността си само за година, докато компанията продължава инвестиции за над 1,5 млрд. долара

Турски магнат загуби над 80% от богатството си. Империя за милиарди се срина
03 сеп 26 | 17:04
1092
Иван Ангелов

Само за три години една от най-впечатляващите истории на турския капиталов пазар се обърна с главата надолу. Ибрахим Ердемоглу, председател на борда на „Ердемоглу Холдинг“ и най-богатият бизнесмен в Турция през 2023 г., тогава разполагаше със състояние от 5,3 млрд. долара. Днес турски медии, сред които вестник „Йеничагъ“, оценяват богатството му на около 1 млрд. долара и го поставят едва на 28-о място сред турските милиардери. В основата на този обрат е един от някогашните любимци на борсата в Истанбул - гигантът SASA Polyester.

Златната акция след пандемията

SASA се превърна в истински магнит за турските инвеститори след пандемията. Компанията, един от водещите производители в полиестерния сектор, привлече огромен интерес на Фондовата борса в Истанбул, а поскъпването на книжата й изстреля нагоре и оценката на пакета акции, притежаван от семейство Ердемоглу.

Така през 2023 г. Ибрахим Ердемоглу се озова на върха в турската класация на Forbes със състояние от 5,3 млрд. долара. Само няколко години по-късно картината е коренно различна.

По данни, цитирани от „Йеничагъ“, акциите на SASA са изгубили около 50% от стойността си само за последната година. Когато огромна част от богатството на един предприемач е свързана с пазарната стойност на акциите в собствената му компания, подобен борсов спад се отразява директно и върху позицията му в класациите на милиардерите.

4,3 млрд. долара се изпариха от оценката на състоянието му

Сметката е впечатляваща. От 5,3 млрд. долара през 2023 г. състоянието на Ердемоглу се е свило до около 1 млрд. долара. Това е разлика от приблизително 4,3 млрд. долара за три години, или над 80% от тогавашната му оценка.

Това обаче не означава непременно, че бизнесменът буквално е изгубил 4,3 млрд. долара в кеш. Класациите за богатство от този тип до голяма степен оценяват притежаваните акции и други активи по текущата им пазарна стойност. Когато борсовата цена на основната компания падне, на хартия намалява и богатството на големия й акционер.

Турските медии посочват и други фактори. През периода „Ердемоглу Холдинг“ е продавал част от акциите си в SASA, а финансовите анализи сочат и размиване на капитала, което също влияе върху стойността и относителния дял на съществуващите акционери.

Самият Ердемоглу предупреждаваше за балон

Любопитното е, че самият Ибрахим Ердемоглу неведнъж е говорил критично за борсовата цена на собствената си компания. Пред финансови медии той е заявявал, че акциите на SASA са били изкуствено надценени от пазара и около тях се е образувал неоправдан спекулативен балон.

Подобно признание е необичайно за собственик на компания, чиито акции се радват на огромен интерес от дребни инвеститори. Последвалият спад направи тези негови предупреждения още по-интересни за турските финансови медии.

SASA се превърна и в показателен пример за разликата между огромната борсова оценка на една компания и фундаменталните резултати на бизнеса зад нея.

Над 1,5 млрд. долара продължават да се наливат в заводи

Борсовият срив не означава, че SASA е спряла да инвестира. Напротив - компанията реализира мащабна програма за над 1,5 млрд. долара в нови производствени мощности и съоръжения.

Именно тук историята става особено интересна от бизнес гледна точка. Докато пазарната оценка на компанията и състоянието на основния й собственик вървят надолу, SASA продължава да залага огромни средства на увеличаването на производствения си капацитет.

Тези инвестиции обаче съвпадат с неблагоприятен международен цикъл. Забавянето в глобалния текстилен и химически сектор оказва натиск върху цените и маржовете на производителите, включително върху компаниите в полиестерния бизнес.

Нов №1 сред турските милиардери

Разместването около Ердемоглу промени и върха на турската класация на богатството. Според актуалните данни на Forbes, цитирани от турските медии, начело вече е собственикът на хранителната империя Yıldız Holding Мурат Юлкер със състояние от около 5,3 млрд. долара.

След него се нареждат Шабан Джемил Казанджъ с приблизително 4,6 млрд. долара, Феридун Гечгел с около 4 млрд. долара и строителният предприемач Ерман Ълъджак с приблизително 3,6 млрд. долара.

Ибрахим Ердемоглу, който само през 2023 г. стоеше убедително над всички тях, вече е на 28-а позиция със състояние около 1 млрд. долара.

Инвеститорите сега чакат второто действие

Заради направените инвестиции за милиарди вниманието около SASA остава огромно. Инвеститорите следят дали новите мощности ще започнат да се отразяват върху финансовите резултати на компанията и дали след продължителния спад акциите ще успеят да намерят нова посока.

Историята на Ердемоглу междувременно се превърна в една от най-любопитните бизнес истории в Турция - предприемач, изкачил се до №1 сред милиардерите благодарение в голяма степен на впечатляващия борсов възход на компанията си, три години по-късно разполага със състояние, оценявано с над 4 млрд. долара по-ниско.

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Турция
Още от Бизнес
Коментирай