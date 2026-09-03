Турски магнат загуби над 80% от богатството си. Империя за милиарди се срина

Само за три години една от най-впечатляващите истории на турския капиталов пазар се обърна с главата надолу. Ибрахим Ердемоглу, председател на борда на „Ердемоглу Холдинг“ и най-богатият бизнесмен в Турция през 2023 г., тогава разполагаше със състояние от 5,3 млрд. долара. Днес турски медии, сред които вестник „Йеничагъ“, оценяват богатството му на около 1 млрд. долара и го поставят едва на 28-о място сред турските милиардери. В основата на този обрат е един от някогашните любимци на борсата в Истанбул - гигантът SASA Polyester.

Златната акция след пандемията

SASA се превърна в истински магнит за турските инвеститори след пандемията. Компанията, един от водещите производители в полиестерния сектор, привлече огромен интерес на Фондовата борса в Истанбул, а поскъпването на книжата й изстреля нагоре и оценката на пакета акции, притежаван от семейство Ердемоглу.

Така през 2023 г. Ибрахим Ердемоглу се озова на върха в турската класация на Forbes със състояние от 5,3 млрд. долара. Само няколко години по-късно картината е коренно различна.

По данни, цитирани от „Йеничагъ“, акциите на SASA са изгубили около 50% от стойността си само за последната година. Когато огромна част от богатството на един предприемач е свързана с пазарната стойност на акциите в собствената му компания, подобен борсов спад се отразява директно и върху позицията му в класациите на милиардерите.

4,3 млрд. долара се изпариха от оценката на състоянието му

Сметката е впечатляваща. От 5,3 млрд. долара през 2023 г. състоянието на Ердемоглу се е свило до около 1 млрд. долара. Това е разлика от приблизително 4,3 млрд. долара за три години, или над 80% от тогавашната му оценка.

Това обаче не означава непременно, че бизнесменът буквално е изгубил 4,3 млрд. долара в кеш. Класациите за богатство от този тип до голяма степен оценяват притежаваните акции и други активи по текущата им пазарна стойност. Когато борсовата цена на основната компания падне, на хартия намалява и богатството на големия й акционер.

Турските медии посочват и други фактори. През периода „Ердемоглу Холдинг“ е продавал част от акциите си в SASA, а финансовите анализи сочат и размиване на капитала, което също влияе върху стойността и относителния дял на съществуващите акционери.

Самият Ердемоглу предупреждаваше за балон

Любопитното е, че самият Ибрахим Ердемоглу неведнъж е говорил критично за борсовата цена на собствената си компания. Пред финансови медии той е заявявал, че акциите на SASA са били изкуствено надценени от пазара и около тях се е образувал неоправдан спекулативен балон.

Подобно признание е необичайно за собственик на компания, чиито акции се радват на огромен интерес от дребни инвеститори. Последвалият спад направи тези негови предупреждения още по-интересни за турските финансови медии.

SASA се превърна и в показателен пример за разликата между огромната борсова оценка на една компания и фундаменталните резултати на бизнеса зад нея.

Над 1,5 млрд. долара продължават да се наливат в заводи

Борсовият срив не означава, че SASA е спряла да инвестира. Напротив - компанията реализира мащабна програма за над 1,5 млрд. долара в нови производствени мощности и съоръжения.

Именно тук историята става особено интересна от бизнес гледна точка. Докато пазарната оценка на компанията и състоянието на основния й собственик вървят надолу, SASA продължава да залага огромни средства на увеличаването на производствения си капацитет.

Тези инвестиции обаче съвпадат с неблагоприятен международен цикъл. Забавянето в глобалния текстилен и химически сектор оказва натиск върху цените и маржовете на производителите, включително върху компаниите в полиестерния бизнес.

Нов №1 сред турските милиардери

Разместването около Ердемоглу промени и върха на турската класация на богатството. Според актуалните данни на Forbes, цитирани от турските медии, начело вече е собственикът на хранителната империя Yıldız Holding Мурат Юлкер със състояние от около 5,3 млрд. долара.

След него се нареждат Шабан Джемил Казанджъ с приблизително 4,6 млрд. долара, Феридун Гечгел с около 4 млрд. долара и строителният предприемач Ерман Ълъджак с приблизително 3,6 млрд. долара.

Ибрахим Ердемоглу, който само през 2023 г. стоеше убедително над всички тях, вече е на 28-а позиция със състояние около 1 млрд. долара.

Инвеститорите сега чакат второто действие

Заради направените инвестиции за милиарди вниманието около SASA остава огромно. Инвеститорите следят дали новите мощности ще започнат да се отразяват върху финансовите резултати на компанията и дали след продължителния спад акциите ще успеят да намерят нова посока.

Историята на Ердемоглу междувременно се превърна в една от най-любопитните бизнес истории в Турция - предприемач, изкачил се до №1 сред милиардерите благодарение в голяма степен на впечатляващия борсов възход на компанията си, три години по-късно разполага със състояние, оценявано с над 4 млрд. долара по-ниско.