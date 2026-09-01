Ердоган и Путин с ключова сделка. Нови АЕЦ след „Аккую“

Турция и Русия ще предприемат нови стъпки за изграждането на атомни електроцентрали след завършването и откриването на АЕЦ „Аккую“. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата си с руския държавен глава Владимир Путин в Киргизстан.

„В момента вече сме навлезли във финалния етап от изграждането на АЕЦ „Аккую“. Вече очакваме завършването на централата, за да можем да я открием“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че „Аккую“ има голямо значение за отношенията между Турция и Русия.

„С откриването на АЕЦ „Аккую“ заедно ще направим и следващите стъпки за изграждането на някои нови атомни електроцентрали“, посочи турският президент.

Ердоган отбеляза, че Анкара и Москва имат силно партньорство и в други ключови сфери.

„Имаме силно партньорство в земеделието и енергетиката“, заяви той.

Турският президент оцени високо и развитието на двустранните отношения.

„Смятам за изключително важно днес да се възползваме от тази възможност. Отношенията между Турция и Русия днес наистина са на много високо ниво“, заяви Ердоган.

Той обърна внимание и на значението на руските туристи за турската икономика, като посочи, че руските граждани формират най-важния туристически поток за Анталия.

От своя страна руският президент Владимир Путин подчерта значението на икономическото партньорство между двете страни.

„Благодарение на Вашето внимание икономическото сътрудничество продължава да бъде на високо ниво“, заяви Путин.

„Турция е един от привилегированите ни партньори в областта на външната политика и икономиката“, подчерта руският държавен глава.

Ердоган и Путин се срещнаха в Киргизстан, където турският президент е за участие в срещата на върха на държавните ръководители на Шанхайската организация за сътрудничество.