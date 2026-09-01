Илхам Алиев обяви голямата промяна в Кавказ

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев обяви, че Южен Кавказ постепенно се превръща от зона на конфликти в зона на мир. Той направи изявлението си на срещата във формат „Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) +“, която се проведе в Бишкек, столицата на Киргизстан.

Алиев акцентира върху напредъка в мирния процес между Азербайджан и Армения. По думите му преди повече от година двете страни са парафирали текста на мирното споразумение, с което е сложен край на конфликт, продължил повече от три десетилетия, пише Анадолската агенция.

„Южен Кавказ, който дълги години беше зона на конфликти, се превръща в зона на мир“, заяви азербайджанският президент.

По думите му Баку вече предприема конкретни стъпки за развитие на отношенията с Ереван. Азербайджан доставя петролни продукти на Армения и осигурява транзит на товари от трети държави през своя територия.

„Работим за увеличаване на обема на взаимната търговия с Армения, разширяване на продуктовата гама и създаване на нови сухопътни транспортни маршрути“, каза Алиев.

Критика към ООН

В речта си азербайджанският президент отправи критики към ролята на ООН по време на продължилия десетилетия конфликт.

Той заяви, че когато азербайджанските територии са били под окупация, ООН не е изиграла роля за разрешаването на проблема. Алиев подчерта, че Азербайджан сам е възстановил своя суверенитет и териториална цялост.

Той призова за по-бързо изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и за създаване на ефективни механизми за тяхното прилагане.

„Това би допринесло за повишаване на авторитета на ООН и за засилване на ролята на организацията при разрешаването на конфликтите“, посочи Алиев.

Азербайджанският лидер подчерта и ангажимента на страната си към многостранната дипломация. Той припомни, че Баку е председателствал Движението на необвързаните държави в продължение на четири години.

„Азербайджан ще продължи да допринася за укрепването на принципа на многостранността в международните отношения“, заяви Илхам Алиев.