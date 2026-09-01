Дронове вдигнаха НАТО по тревога: Изтребители във въздуха над Естония

Естония вдигна във въздуха изтребители на НАТО рано сутринта на 1 септември заради дронове, приближили се до границата и въздушното пространство на страната. За случая съобщи обществената медия ERR, позовавайки се на Силите за отбрана на Естония.

Един от безпилотните апарати е пресякъл границата в югоизточната част на страната, потвърди командващият Военновъздушните сили на Естония бригаден генерал Рийво Валге.

Друг дрон се е насочил към граничния град Нарва, но не е навлязъл в естонското въздушно пространство. Впоследствие апаратът се е върнал към Русия.

Турски изтребители излетяха от „Емари“

Около 02:00 часа местно време е станало ясно, че Украйна извършва атака с дронове срещу цели в Западна Русия. В близост до естонската граница са били засечени около 12 безпилотни апарата, съобщи Валге.

Между 03:00 и 04:00 часа са били изпратени предупреждения за възможна въздушна заплаха до жителите на осем района на Естония.

Хората са били призовани да потърсят укритие, ако забележат дрон.

Първоначално в готовност са приведени наземните подразделения за противовъздушна отбрана. След това от авиобаза „Емари“ са излетели турски изтребители, които участват в ротационната мисия на НАТО за охрана на естонското въздушно пространство.

Към 05:30 часа непосредствената опасност е отминала и предупрежденията са отменени.

Тревога и в Латвия

Въздушна заплаха е била обявена и в съседна Латвия.

Според латвийската информационна агенция LETA предупреждението е било в сила в община Алуксне, в североизточната част на страната.

Естонските военни съобщават, че дронове са се движили успоредно на източните граници на Латвия и Естония.

Това не е първият подобен инцидент в региона. На 14 август изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия край Балви.

Първоначално не беше установено откъде е дошъл апаратът. По-късно латвийските власти съобщиха, че дронът е бил украински.