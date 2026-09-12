Дронове вдигнаха НАТО по тревога: Изтребители във въздуха над Естония
Безпилотни апарати се приближиха до границата
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Безпилотни апарати се приближиха до границата
Финландия ограничи въздушния и морския трафик край Русия
Партиите и коалициите се сменят, но Латвия остава, хората остават тук“, каза тя
В Латвия не е било толкова студено от 14 години
Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември
Те също така подлежат на проверка за сигурност
Вучич трябва да пътува за Москва и е планирано той да разговаря с руския държавен глава Владимир Путин
Кабелът свързва латвийския град Вентспилс с шведския остров Готланд
Подписали и меморандуми за сътрудничество
Страната взе крути мерки
Русия гони посланика на Естония
Данни от платформата на Европейската мрежа на операторите на преносни системи
По думите на Илзе Индриксоне доставките са били прекратени, защото Рига плаща за тях в евро, не в рубли
Задължително е депутатите да са с имунизация
Това заяви президентът Румен Радев на пресконференцията след срещата на върха
България и Латвия развиват отлично сътрудничество в рамките на Инициативата „Три морета“
Националният флаг на Беларус в Рига е бил заменен с със знамето на беларуската опозиция
БНТ 3 ще излъчи младежката евроквалификация на 9 октомври от 21,45 ч
Литва, Латвия и Естония осъдиха опитите на Русия "да фалшифицира историята"
Баскетболистите оцеляха след две продължения