Историческа присъда! 30 години по-късно има признат за виновен за Тупак

Съдебните заседатели в Лас Вегас признаха бившия главатар на банда Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис за виновен в убийството на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур. Така приключи едно от най-известните „студени досиета“ в историята на музиката, останало неразгадано в продължение на десетилетия.

63-годишният Дейвис беше обвинен в окръг Кларк, щата Невада, в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той не се призна за виновен.

Според обвинението Дейвис е ръководил група мъже, които искали да убият Шакур като отмъщение за побой над неговия племенник.

Тупак беше само на 25 години, но вече беше един от най-успешните и влиятелни рапъри в света.

Как започна всичко

Полицията от години подозираше Дейвис за убийството, но дълго време не разполагаше с достатъчно доказателства, за да му повдигне обвинение.

Ситуацията се промени, след като самият Дейвис започна да говори публично за случилото се. Негови медийни изяви и мемоари, както и записи от тайни срещи с разследващите, се превърнаха в основна част от доказателствата на прокуратурата.

Защитата обаче настояваше, че думите на Дейвис са били просто хвалби и перчене, които не могат да бъдат потвърдени с независими доказателства.

Делото започна на 17 август. Прокурорите представиха часове записи на разговори, в които Дейвис разказваше за събитията, довели до убийството.

По думите му той бил изпълнен с ярост, след като Шакур и негови хора пребили неговия племенник в казино в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.

След побоя Дейвис и още трима мъже, сред които и племенникът му, тръгнали да търсят Шакур и изпълнителния директор на звукозаписната компания „Дет Роу Рекърдс“ Мариън „Съдж“ Найт.

Двамата се намирали в бял кадилак.

Дейвис разказал, че подал пистолет към задната седалка на автомобила. Когато открили колата, в която били Найт и Шакур, един от двамата мъже на задната седалка открил огън.

Прокуратурата не посочи кой точно е стрелял. Другите трима мъже, които са били в автомобила с Дейвис, вече са починали.

Не е нужно да е натиснал спусъка

Според законите на щата Невада човек може да бъде обвинен в предумишлено убийство, дори да не е бил този, който лично е натиснал спусъка.

Дейвис беше сочен като главатар на „Саутсайд Комптън Крипс“ – улична банда от района на Лос Анджелис, която е била във вражда със съперничещата „Моб Пиру“.

Шакур и неговият лейбъл „Дет Роу Рекърдс“ бяха свързвани именно с тази вражда.

Убийството, което промени рапа

Убийството на Тупак Шакур през 1996 г. се превърна в един от най-мрачните моменти в историята на хип-хопа.

То засили общественото внимание към насилието в рап културата по време на разцвета на т.нар. гангстерски рап и на ожесточеното противопоставяне между изпълнителите от Източното и Западното крайбрежие на САЩ.

Тупак беше застрелян в Лас Вегас и почина дни преди да навърши 26 години.

Десетилетия наред убийството му остана без окончателно разрешение. Сега съдебното решение срещу Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис сложи нова и ключова точка в една от най-дълго преследваните мистерии в историята на музиката.