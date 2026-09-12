Историческа присъда! 30 години по-късно има признат за виновен за Тупак
Това е главатарят на банда Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис
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Това е главатарят на банда Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис
Един снимачен ден в Професионалната гимназия "Д-р Иван Богоров"
Хип-хоп звездата Одис Флорес, по известен като O. T. Genasis, идва за първи път у нас. Изпълнителят, продуциран от Баста Раймс, излиза на сцената на "...
Изпълнителите на хита "Johnny B" пристигат на 14.07. за своя първи концерт в София. След срещата си с фенове в столиния клуб Planet, Down Low се отпра...
„Кралете на Запада" за втора поредна година ще взривят с брейк денс, хип-хоп битки, музика и артистичност благоевградската публика. Тази събота от 16....
Стара Загора. Стара Загора ще се превърне в истинска столица на хип-хоп този уикенд. В Града на липите ще се проведе международния фестивал Groove M...
KRS One забрани алкохола и цигарите в бекстейджа
Хип-хоп чудото Бобо изненада своя стар приятел, бизнесмена Димитър Куцаров, с чисто нови парчета за рождения му ден. Музикално-купонджийският екшън с...