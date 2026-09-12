Всичко за Хип-Хоп

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Идва хип-хоп звездата Genasis

Идва хип-хоп звездата Genasis

Хип-хоп звездата Одис Флорес, по известен като O. T. Genasis, идва за първи път у нас. Изпълнителят, продуциран от Баста Раймс, излиза на сцената на "...

31 януари | 17:35
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Хип-хоп и пури за ценители

Хип-хоп и пури за ценители

Хип-хоп чудото Бобо изненада своя стар приятел, бизнесмена Димитър Куцаров, с чисто нови парчета за рождения му ден. Музикално-купонджийският екшън с...

07 юни | 20:00
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