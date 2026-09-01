Промяна на върха в армията на САЩ

Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е подал оставката си на президента Доналд Тръмп, съобщи „Уолстрийт джърнъл“. Решението идва след няколко месеца на напрежение и различия с министъра на отбраната Пийт Хегсет по въпроси, свързани с управлението и бъдещето на сухопътните сили.

Според изданието Дрискол може да напусне Пентагона още през следващите дни. Белият дом обаче даде висока оценка за работата му и подчерта приноса му за модернизацията и бойната готовност на армията.

Важна кадрова промяна

Ако оставката бъде окончателно приета, армията на САЩ ще се окаже без постоянен цивилен ръководител и без потвърден от Сената началник на щаба. Генерал Кристофър ЛаНив изпълнява временно длъжността началник на щаба след освобождаването на генерал Ранди Джордж.

Ситуацията идва на фона на по-широки промени във висшето военно ръководство. Хегсет обяви планове за намаляване на общия брой генерали и адмирали с 10%, както и на позициите за четиризвездни генерали и адмирали с 20%, като целта е по-компактна и ефективна командна структура.

Месеци на различия за посоката на армията

Според Уолстрийт джърнъл между Дрискол и Хегсет е имало разногласия по начина, по който трябва да бъдат ръководени сухопътните сили, както и по част от кадровите решения във висшия команден състав.

Сред последните промени беше и пенсионирането на генерал Крис Донахю, който доскоро беше най-високопоставеният офицер от американската армия в Европа. Неговата длъжност беше понижена като част от реорганизацията, а решението предизвика въпроси сред част от законодателите заради богатия му боен опит.

Висока оценка за Дрискол

Говорителката на Белия дом Анна Кели подчерта, че Дрискол е бил „изключително ефективен“ в изпълнението на програмата на президента Тръмп в Министерството на армията.

„Министър Дрискол демонстрира изключително лидерство по време на исторически военни операции, възстанови фокуса върху готовността и смъртоносния характер, улесни преговорите между Русия и Украйна и направи много повече“, заяви тя.

По думите й работата на Дрискол заедно с президента и министъра на отбраната е допринесла американската армия да бъде „по-силна от всякога“.

Близък до Ванс и застъпник за новите технологии

Дрискол е бивш армейски офицер и е учил право заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс. Той поддържаше близки отношения и с бившия началник на щаба Ранди Джордж.

Двамата бяха сред застъпниците за по-бързо внедряване на нови технологии, по-голяма адаптивност на подразделенията и промени, които да направят американската армия по-ефективна на съвременното бойно поле.