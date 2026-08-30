Кошмар в САЩ! Домовете станаха мечешки ресторанти

Рекордно количество мечки по улиците на градовете са регистрирани в западните щати на САЩ заради екстремната суша и недостига на естествена храна.

Гладни хищници проникват масово в американски домове и магазини в търсене на храна, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от местните власти.

През 2026 г. в Колорадо са регистрирани над 7 000 срещи с мечки, подобрявайки рекорда от 2019 г.

В Ню Мексико 187 мечки са убити от началото на годината, което е най-високият брой от 2011 г. насам.

През същия период 39 мечки са евтаназирани в Юта, което надвишава значително данните за цяла година наблюдения.

В същото време, че броят на смъртоносните нападения от мечки остава нисък и ежегодно се регистрират само няколко случая.

Според специалиста от Невада Хедър Райх, броят на срещите с мечки се очаква да нарасне, ако сушата в щатите не приключи.

Тя предупреди, че през следващите месеци хищниците ще бъдат още по-активни, като ще търсят храна в жилищни райони, защото мечките навлизат в състояние на хиперфагия - период на неконтролируем глад, в който трябва да поемат максимален брой калории, за да натрупат мазнини преди зимния сън.

"Не можем дори да си представим какво ни очаква през септември и октомври. За нас това ще бъде просто Армагедон," каза Райх.