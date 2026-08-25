Историческо решение! САЩ анулират 200 000 визи

Американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 хиляди чужденци, които са потърсили или в момента кандидатстват за убежище в Съединените щати, съобщава "Асошиейтед прес".

Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история.

Според документи на Държавния департамент и официални представители очакванията са мярката да бъде обявена в следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година, като тя ще бъде осъществена съвместно с Министерството на вътрешната сигурност.

Говорител на външното министерство заяви, че се работи за идентификацията на чужденци, обявили, че идват краткосрочно в Съединените щети, но впоследствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно в страната.

Говорителят отказа да назове евентуален брой на визите, които е възможно да бъдат отменени.

Според официални представители отмяната няма да доведе задължително до незабавна депортация. Повечето от случаите на искане за убежище, които чакат за решение, ще бъдат прекатегоризирани, но хората ще изгубят визовия си статут.

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През последните 18 месеца Държавният департамент е отменил 175 хиляди визи на хора, обвинени или осъдени за престъпления, както и на такива, които са говорили публично срещу американската политика.

Властите се опиват да спрат и това, което те наричат родилен туризъм, при който бременни чужденки пристигат в страната, за да родят и така детето да се възползва от правото да получи гражданство по рождение.