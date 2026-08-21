САЩ даде още време за сделката с чуждите активи на „Лукойл“

САЩ удължи до 19 септември срока, в който могат да се извършват определени трансакции, необходими за подготовката на продажбата на международните активи на „Лукойл“. Новият генерален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите позволява преговори и сключване на условни договори за „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ и компаниите, в които дружеството държи поне 50% участие. Реалното приключване на всяка сделка обаче остава възможно само след отделно разрешение от OFAC. Решението е важно и за България, където руският концерн притежава рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ и голяма мрежа от бензиностанции.

Срокът беше преместен за пореден път

Новият лиценз 131I заменя издадения на 24 юли лиценз 131H и действа до 00:01 ч. източноамериканско лятно време на 19 септември. Предишният краен срок беше 22 август, което означава, че Вашингтон отново оставя допълнителен прозорец за преговори около продажбата на чуждестранния бизнес на „Лукойл“.

Разрешението обхваща и определени операции, необходими за поддържане или постепенно прекратяване на дейността на засегнатите дружества. OFAC изрично уточнява, че лицензът не разрешава автоматично размразяване на всички блокирани активи и не допуска преводи на средства към лица или сметки в Руската федерация.

Продажбата остава под американски контрол

Ключовото условие е, че договорите могат да бъдат договорени и подписани само като условни - изпълнението им трябва да зависи от последващо отделно одобрение на OFAC. Това означава, че потенциален купувач може да стигне далеч в преговорите, но не и да приключи придобиването без зелена светлина от американските власти.

„Лукойл“ обяви намерението си да продаде международните си активи след санкциите, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп през октомври 2025 г. като част от засиления натиск върху Русия заради войната в Украйна. Оттогава американските власти неколкократно удължават лицензи, които позволяват определени действия около тези активи.

България остава сред най-чувствителните точки

Залогът за България е особено голям заради рафинерията в Бургас и веригата от около 500 бензиностанции. Британските власти също поддържат отделен санкционен режим за българските дружества на „Лукойл“ и миналата седмица удължиха своя генерален лиценз до 29 октомври 2026 г. Той обхваща „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“.

Българското правителство заяви след британското решение, че основната цел е да бъде гарантирана непрекъснатата работа на рафинерията и да се избегне риск от рязко поскъпване на горивата. Вицепремиерът Александър Пулев посочи, че властите ще продължат да работят с международните партньори за запазване на стабилността на доставките.

До 19 септември преговорите могат да продължат

Американското решение не означава, че международните активи на „Лукойл“ вече имат купувач или че продажбата е одобрена. То запазва възможността потенциалните кандидати да преговарят и да подготвят сделки още близо месец, след което ще е необходимо ново решение на Вашингтон, ако процесът не е приключил.

Всяко конкретно придобиване на „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ или на дружество под негов контрол ще остане под отделната преценка на OFAC, независимо от удължения общ срок.