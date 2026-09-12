САЩ даде още време за сделката с чуждите активи на „Лукойл“
Новият лиценз на OFAC удължава ключовия срок до 19 септември, но окончателната продажба остава под контрола на Вашингтон
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Новият лиценз на OFAC удължава ключовия срок до 19 септември, но окончателната продажба остава под контрола на Вашингтон
Сигурността на сайта преди регистрация в онлайн услугите е ключов фактор, който помага на потребителите да избегнат финансови загуби и изтичане на лич...
Решението подлежи на обжалване в срок от 7 дни
Сред проблемите са и инфраструктурата около стадиона
Относно енералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн у нас
И ще бъдат под мониторинг
След случая с блокираните на място в петък 300 пътници от полет от Лондон
На този етап не отговарят на критериите
Има ли начин за спасение
Една от основните гаранции за сигурността на играчите е самото лицензиране на казината
Ние имаме ясна позиция, заяви Димитър Илиев
Най-новата версия предлага широка гама подобрения и нови приложения
Говори изпълнителният директор на фирмата Йордан Новаков
Борислав Попов входира ключов документ в Министерството на младежта и спорта
Ведомството му продължава проверки по сигнали
Бившият адвокат на Тръмп обяви, че ще обжалва решението
Босът на Левски със специално обръщение към привържениците
Компанията ще ползва честоти в спектъра 3,6 GHz през следващите 20 г.
„Монбат“ не си изчистят, няма да имат разрешение да внасят отпадъци, отсече министърът
Двамата трябва да работят в отбор от първа или втора лига