Удариха с лиценза голям наш клуб

Локомотив Пловдив няма да получи лиценз за участие в евротурнирите със своя стадион, като основната причина са продължаващите строителни дейности на „Лаута“. В момента се изгражда централната трибуна, а съоръжението не отговаря на част от изискванията на УЕФА.

Сред проблемите са и инфраструктурата около стадиона, липсата на функциониращ паркинг и осветлението. Козирката на трибуна „Спортклуб“ създава сериозни сенки, което също е отчетено като пречка от европейската централа.

Затова ръководството на „смърфовете“ ще заяви алтернативен стадион в документите за евролиценз. Обсъждат се няколко варианта – „Георги Бенковски“ в Пазарджик, „Александър Шаламанов“ в София, стадион „Берое“ в Стара Загора и „Герена“.

Проблемът е, че съоръженията в Пазарджик и София имат лиценз само за първите два квалификационни кръга, което ги прави по-ограничен вариант. Така като по-реалистични опции остават стадионите в Стара Загора и този на Левски.

Локомотив Пловдив все още е в битката за участие в Европа – както чрез първенството, където може да стигне до бараж, така и чрез турнира за Купата на България, където е на полуфинал срещу Арда.

Други потенциални участници също търсят алтернативни стадиони. Черно море планира да домакинства в Разград, а ЦСКА 1948 обмисля националния стадион „Васил Левски“.





