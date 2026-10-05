Нов живот за легендарен български хотел

На 2 октомври 2026 г. с официална церемония бе даден официален старт на реконструкцията на една от най-емблематичните сгради у нас - Grand Hotel Varna в к.к. „Св. св. Константин и Елена“. Ден по-рано започнаха и продажбите на имотите в комплекса, чието пълно завършване е планирано за 2028 г. Проектът е пиков за българския пазар, тъй като за първи път въвежда световния модел Branded residences (брандирани жилища), съчетаващ уюта и автономията на частния дом с безупречното обслужване и удобствата на луксозен петзвезден хотел.

Комплексът се разполага върху парцел от 20 750 кв. м с разгъната застроена площ от 31 123 кв. м, като концепцията му обединява бутиков хотел със 72 стаи и отделна жилищна част със 120 частни резиденции (с площ от 70 до 410 кв. м). Архитектурното решение запазва автентичния облик на сградата, но го надгражда със съвременни технологии за енергийна ефективност, високоефективно остъкляване и интелигентно сградно управление. За гарантиране на уединението жилищната зона разполага с независим достъп, а интериорът впечатлява с тавани с височина до 4 метра (достигащи 5 метра в определени дневни), вътрешни дворове и 180-градусови панорамни гледки към морето. Всички апартаменти се издават завършени „до ключ“ с монтирани индивидуални климатични системи и висок клас довършителни работи.

Мащабната инфраструктура осигурява първокласни условия за активен живот и релакс през всички сезони. На разположение на живущите са 15 000 кв. м собствен парк с алеи, 2000 кв. м спа и уелнес център с вътрешен и външен басейн, модерна фитнес зона, както и двуетажен подземен паркинг с над 380 места, оборудвани с опция за зарядни станции за електромобили. Социалният живот е концентриран на партерното ниво „Подиумът“, което обединява над 25 търговски и обслужващи пространства, сред които ресторанти, магазини, сладкарница и лоби бар.

Пълният комфорт на обитаване се гарантира от денонощна жива охрана, интелигентен контрол на достъпа и 24/7 консиерж обслужване, включващо организиране на трансфери, почистване, поддръжка, пране и дори предварително зареждане на дома преди пристигане. Проектът предлага и изключителен инвестиционен потенциал - собствениците могат да включат имотите си в общ приходен пул за професионално хотелско отдаване под наем под бранда Grand Hotel Varna, осигуряващ пасивен доход без необходимост от лично ангажиране с управлението.