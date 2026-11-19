Компаниите от групата на "ЛУКОЙЛ" в България ще внесат приблизително 40 млн. евро корпоративен данък за 2026 г. Основната част от данъка ще бъде внесена до края на ноември, а остатъкът след подаването на годишните данъчни декларации през първата половина на 2027 година.

Цялостният финансов, социален и инвестиционен принос дава реална представа за ролята на дружествата от групата "ЛУКОЙЛ" в българската икономика.

При оценката на икономическия принос на компаниите от групата „Лукойл“ в България следва да се отчита не само размерът на внесените корпоративни данъци, а цялостният им принос към публичните финанси, заетостта, инвестиционната активност и развитието на свързаните икономически дейности.

Този принос има няколко основни измерения. На първо място са данъчните и осигурителните плащания към държавния бюджет и системата на общественото осигуряване. Към тях следва да се добавят изплатените възнаграждения на служителите, инвестициите в производствени мощности, технологично обновяване, безопасност и екологични проекти, както и икономическата активност, генерирана чрез доставчици, подизпълнители и партньорски компании.

По отношение на корпоративното облагане за 2026 г. е важно да се направи разграничение между общия икономически принос на дружествата и конкретното данъчно задължение, произтичащо от финансовия им резултат.

Възникването на задължение за корпоративен данък е пряко обвързано с реализирането на положителен данъчен финансов резултат, определен съгласно действащото данъчно законодателство. Това означава, че размерът на евентуалното задължение не може да бъде определен единствено въз основа на приходите или обема на реализираните продажби. От значение са финансовият резултат, признатите разходи, данъчните преобразувания и приложимите законови правила.