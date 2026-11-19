Цените на бензина в България се превърнаха в тема на политически спорове в съседна Гърция. Местните медии публикуват сравнения, които показват, че гръцките шофьори плащат с 23 евро повече от българските за зареждането на един и същ резервоар. Разликата предизвика нови искания от опозицията за премахване на акциза върху горивата. Въпреки предприетите от правителството мерки бензинът продължава да бъде сериозен разход за гръцките домакинства, съобщава БНР.

102 евро в Гърция, 79 евро в България

Според проучване на Съюза на потребителите Гърция остава сред европейските държави с най-високи цени на бензина. Сравнението с България показва значителна разлика в разходите на автомобилистите. За количество гориво, което в Гърция струва 102 евро, българските шофьори плащат 79 евро.

През последните два дни цената на бензина в Гърция е намаляла от 2 евро на 1,90 евро за литър след прилагането на правителствените помощи. Въпреки поевтиняването много потребители продължават да определят горивата като прекалено скъпи на фона на доходите си.

На гръцките острови ситуацията е още по-тежка. Там бензинът продължава да се продава за над 2 евро за литър, като една от основните причини са по-високите транспортни разходи за доставката му.

Опозицията поиска премахване на акциза

Сравненията с България засилиха политическите спорове около данъчното облагане на горивата. От гръцката опозиция заявиха, че "по-евтин бензин не означава евтино гориво", и отново настояха за премахване на акциза.

Представители на собствениците на бензиностанции посочват, че около 60% от крайната цена на горивата се формира от данъци и такси. Именно данъчната тежест е сред основните аргументи на опозицията в исканията за по-сериозно намаляване на цените.

Правителството засега продължава политиката на финансова подкрепа за потребителите. Субсидията за горивата е удължена до края на ноември, като мярката има за цел да облекчи разходите на домакинствата.

Половината семейства изпитват затруднения

Високите цени на енергийните ресурси създават допълнителни проблеми за гръцките семейства с настъпването на зимата. Според синдикалните организации половината домакинства в страната не разполагат с достатъчно средства, за да осигурят необходимото гориво за отопление през студените месеци.

Това допълнително засилва натиска върху правителството за мерки, които да намалят разходите на потребителите. Засега действащото решение остава удължаването на субсидиите до края на ноември, докато опозицията продължава да настоява за промени в данъчното облагане на горивата.