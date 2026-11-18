Фалшиви намаления в голяма търговска верига за дрехи, обувки и аксесоари донесоха максимална глоба от 25 000 евро. Това съобщиха от Комисията за защита на потребителите (КЗП) след проверки в страната.

Инспекторите установили, че за седем произволно избрани продукта магазинът е обявил намаления, които на практика не съществуват. Проверка на цените показала, че още месец по-рано стоките са се продавали на същата стойност като обявената промоционална цена. Установени са и разминавания между цените на етикетите и тези на касата. От комисията не посочват името на търговската верига.

Санкции са наложени и на други търговци. Столичен обект за настаняване, рекламиран като хотел, а всъщност предлагащ стаи за гости, е глобен с 2500 евро за подвеждаща реклама. Отделно е санкциониран и хотел в София, който не предоставя услугите, изисквани от присъдената му категоризация. За това нарушение глобата е между 500 и 1500 евро.

Под ударите на КЗП попада и туристическа компания заради рекламирани, но непредоставени допълнителни екскурзии по време на почивка в Италия. В някои случаи пътуващите не получавали обещаните посещения, а в други им искали допълнително заплащане, което не било посочено в предварителните условия. Санкцията за подобна подвеждаща практика може да достигне 25 000 евро.

Комисията е установила нарушение и в лечебно заведение в областен град. На пациент не била предоставена информация, че изследване с ядрено-магнитен резонанс е включено в клиничната му пътека и трябва да бъде безплатно. Вместо това той бил насочен да заплати за изследването. Проверката е извършена съвместно с Националната здравноосигурителна каса, а предвидената санкция е до 25 000 евро.

Глоби между 1500 и 40 000 евро са наложени и на четири кредитни компании за нарушения при отпускането на потребителски заеми. Сред установените проблеми са посочване на неверен годишен процент на разходите (ГПР) в договорите и други нарушения на правата на клиентите. Една от компаниите е санкционирана и за прекомерно високи разходи по предоставянето на онлайн кредити.

От КЗП уточняват, че при проверките инспекторите извършват и реални покупки на стоки, за да установят действителните цени и евентуалните нелоялни практики.

Решенията за санкциите са взети на заседание на комисията на 17 ноември 2026 г.