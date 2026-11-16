Москва заплаши Лондон със сериозни последици заради Путин

Русия отправи остро предупреждение към Великобритания, че ще последват сериозни последици, ако Лондон се опита да ограничи участието на Москва в Г-20 през 2027 г. Повод за дипломатическото напрежение станаха думите на британския премиер Анди Бърнам, че руският президент Владимир Путин няма да присъства на срещата на върха в Манчестър. Москва настоява, че държавата, която председателства организацията, няма правомощия еднолично да определя кои страни могат да участват в нейната работа. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на руското външно министерство.

Сериозни последици

Предупреждението беше отправено от Марат Бердиев, посланик със специални поръчения на руското външно министерство по въпросите на Г-20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. В интервю за РИА Новости дипломатът заяви, че Москва ще следи внимателно действията на Великобритания, когато страната поеме ротационното председателство на организацията.

"Ще видим как в действителност ще се държи Лондон. Едно е ясно - накърняването на руските права няма да остане без последствия", заяви Бердиев. Той предупреди, че подобни действия ще имат сериозни последици, но изрази надежда, че такъв сценарий може да бъде избегнат.

Според руския дипломат председателството на Г-20 не дава на съответната държава правото да диктува условията на останалите членове. Бердиев подчерта, че Лондон все още не е представил конкретна официална позиция за участието на руската делегация в мероприятията на организацията през следващата година.

Британският премиер отряза Путин

Причината за реакцията на Москва са изявления на британския премиер Анди Бърнам, публикувани на 5 ноември от британското списание "Икономист". Запитан дали Владимир Путин ще получи покана за срещата на Г-20 през 2027 г., министър-председателят отговори отрицателно.

Бърнам призна, че руският президент не може формално да бъде изключен от участие, тъй като Русия продължава да бъде пълноправен член на организацията. Той обаче заяви, че Путин няма да пристигне във Великобритания заради действащите срещу него британски санкции. Кабинетът на премиера не предостави допълнителни разяснения за конкретните ограничения, на които той се позовава.

Срещата на върха на Г-20 в Манчестър е насрочена за 27 и 28 ноември 2027 г. Великобритания официално обяви домакинството още на 23 септември тази година, като предвижда през цялото си председателство да организира и други международни срещи в различни части на страната.

Санкциите и заповедта за арест

В основата на спора стоят ограниченията, които Великобритания въведе срещу Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. На 25 февруари същата година британското правителство обяви персонални санкции срещу Владимир Путин и руския външен министър Сергей Лавров. Те включват замразяване на активи и ограничения върху финансовите отношения с двамата.

Британският санкционен режим предвижда и забрани за влизане в страната на лица, срещу които са наложени съответните имиграционни ограничения. Именно действащите санкции бяха посочени от Бърнам като пречка за личното присъствие на руския президент на форума.

Съществува и друг важен международноправен въпрос. На 17 март 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Владимир Путин за предполагаеми военни престъпления, свързани с незаконното депортиране и прехвърляне на украински деца от окупирани територии. Русия отхвърля обвиненията и не признава юрисдикцията на съда.

Великобритания е страна по Римския статут, на който се основава дейността на Международния наказателен съд. Това поставя допълнителни правни въпроси при евентуално посещение на Путин на британска територия.

Защо Русия остава в Г-20

Въпреки войната в Украйна и санкциите на западните държави Русия продължава да бъде член на Групата на двадесетте. Организацията обединява 19 държави и два регионални съюза - Европейския съюз и Африканския съюз. Тя е сред най-важните международни формати за обсъждане на световната икономика, финансовата стабилност, търговията и глобалните предизвикателства.

За разлика от международните организации с постоянно ръководство и администрация, Г-20 няма собствен постоянен секретариат. Председателството се сменя ежегодно между държавите членки, като домакинът организира срещите и координира работата по основните теми. Установената практика е лидерите на всички държави членки да бъдат канени на годишната среща на върха.

От началото на войната Путин не е присъствал лично на срещите на Г-20, като Русия е била представлявана от други високопоставени представители. През 2022 г. руският външен министър Сергей Лавров оглави делегацията на форума в Индонезия, а година по-късно отново представляваше Москва на срещата в Индия.

През 2024 г. Путин също отказа да участва в срещата на върха в Бразилия. Тогава той обясни, че присъствието му би отклонило вниманието от основната работа на форума, тъй като разговорите биха се съсредоточили върху неговото посещение.

Тръмп вече покани Путин в Маями

На този фон подходът на американската администрация към участието на Русия е различен. САЩ председателства Г-20 през 2026 г. и ще бъде домакин на срещата на върха през декември в Маями.

През септември американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че Вашингтон е поканил Владимир Путин на форума. Според него подобна среща би предоставила възможност на руския президент да разговаря с Доналд Тръмп и с други световни лидери.

Още през април Кремъл потвърди, че Москва е получила покана за участие на най-високо равнище. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обаче уточни, че Путин може да присъства лично, да откаже посещението или да изпрати друг представител.

Към 16 ноември окончателно решение за личното участие на Путин в срещата в Маями не е обявено. Русия продължава подготовката за форума, докато спорът с Великобритания вече поставя въпроса за представителството й на следващата среща на върха през 2027 г.