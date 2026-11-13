Царският сервиз на Романови разтресе Париж. Купиха го за космическа сума

Когато през XIX век руският император Николай I поръчва на Императорския порцеланов завод в Санкт Петербург да създаде комплект, който да засенчи всички европейски дворове, майсторите надминават себе си.

Така през 1840 г. се ражда изящният комплект за чай и кафу - зестра на неговата дъщеря, великата княгиня Олга Николаевна, който е сред най-пищните и прочути сервизи на руската корона от XIX век.

Уникалният комплект от 1840 г., тежащ близо 20 килограма позлатено сребро, надхвърли повече от четири пъти предварителната оценка на експертите след като век и половина по-късно, в парижкото предградие Ньой сюр Сен, френската аукционна къща Aguttes организира търг. Той предизвика истинска сензация сред колекционерите.

Пред смаяните погледи на ценители от цял свят уникалният императорски сервиз смени собственика си за впечатляващите 321 440 евро с включени такси и комисиони, пишат в прессъобщение от аукционната къща Aguttes.

Първоначалната оценка на специалистите бе между 40 000 и 80 000 евро, но ожесточеното наддаване изстреля цената над четири пъти над горната граница. Причината за огромния интерес е, че на световния пазар изключително рядко се появява толкова запазен и почти напълно окомплектован императорски сервиз от XIX век.

Царските съкровища

Пътят на императорското сребро от руските дворци до витрините на Париж е белязан от бурната история на Европа. Сервизът е изработен от прочутите петербургски майстори Карл Йохан Тегелстен и Хенрих Август Ланг по поръчка на легендарната придворна ювелирна фирма Nicholls & Plincke. Когато през 1846 г. великата княгиня Олга Николаевна (1822–1892) се омъжва за наследния принц на Вюртемберг Карл, по-късно станал крал Карл I, тя отнася със себе си в Германия приказна зестра, включваща около 500 предмета от императорско сребро.

През XX век, след падането на монархиите и последвалите исторически сътресения, части от тези дворцови колекции се разпръскват по света. Днес отделни съдове от зестрата на княгинята се пазят в Музея на Фаберже в Санкт Петербург, докато други остават скрити в частни трезори, преди отново да блеснат на големите европейски търгове.

Шедьовър от 20 килограма позлатено сребро

Самият комплект впечатлява не само с произхода си, но и със своите мащаби и ювелирна изработка. Той включва осем предмета с общо тегло около 20 килограма позлатено сребро от 875-а проба — монументален самовар, висок цели 57 сантиметра, кофейник, чайник, захарница, каничка за мляко, цедка, щипки за захар и голям овален поднос.

Изработката в стил късен руски неокласицизъм и ампир приковава погледа с богата релефна украса от растителни орнаменти, гирлянди от плодове, митични химери и крачета във формата на лъвски лапи. Особено ефектни са дръжките на част от съдовете, изваяни като крилати женски фигури, олицетворяващи античната Психея. Върху полираните златни повърхности майсторите са гравирали преплетените инициали на великата княгиня на кирилица (ОН) под императорска корона, а от обратната страна стои двуглавият орел на Руската империя.