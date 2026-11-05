Мистерия около смъртта на учен, разгневил Путин! Нови подробности за „Новичок“

Загадъчната смърт на руския учен Владимир Угльов, един от създателите на „Новичок“, привлече вниманието на американските медии заради предишните му обвинения срещу Кремъл. Изданието „Дейли бийст“ припомни, че химикът е бил подложен на поредица от подозрителни действия, след като публично обвини Владимир Путин и руските власти в използването на нервнопаралитичното вещество срещу политически противници.

Угльов почина на 26 октомври на 80-годишна възраст, но смъртта му беше оповестена едва на 3 ноември. Причината за кончината му остава неизвестна.

Блъснат от автомобил след разкритията срещу Кремъл

През 2018 година Угльов започва да разказва публично за разработването на „Новичок“ и обвинява руските власти за отравянето на Сергей и Юлия Скрипал във Великобритания.

След интервютата му започват необичайни събития. В жилищната сграда, в която живее, се появяват листовки с обвинения срещу него в педофилия. Получава и телефонно обаждане, в което му съобщават, че е заподозрян в кражба.

По-късно ученият е блъснат от автомобил на пешеходна пътека близо до дома си. Получава нараняване на главата и контузии по ръцете и краката.

В интервю за руския вестник „Комерсант“ през 2021 година Угльов разказва за случилото се и признава, че не знае дали автомобилният инцидент е бил планирана акция, или случайност.

„Жена ми се страхува за живота ми“

Угльов описва и останалите действия срещу него. Според разказа му разпространяването на обвиненията е можело да провокира нападение от страна на хора, повярвали на написаното.

„После се опитаха да ме обвинят, че съм ограбил някакъв санаториум. Такива методи използваха, най-обикновени“, разказва той пред „Комерсант“.

На въпрос дали се страхува за живота си ученият отговаря: „Жена ми се страхува, аз не. Вече съм свикнал да бъда в такова положение от 1993 година.“

След смъртта му „Дейли бийст“ припомня тези случаи и обстоятелствата около публичния му конфликт с Кремъл.

Какво е известно за смъртта му

Независимото руско издание „Инсайдър“, за което Угльов е работил като консултант при разследванията за „Новичок“, съобщи, че той е починал на 26 октомври в Русия. През последните години химикът живеел в черноморския град Анапа.

Журналист припомни, че Угльов открито е оспорвал отричанията на Кремъл по случаите със Скрипалови и Алексей Навални.

Публикациите на „Инсайдър“ и „Дейли бийст“ не посочват причина за смъртта на учения. Те не представят и доказателства, че Владимир Путин или руските служби имат отношение към кончината му.