Американски сигнал за кървава заплаха в Москва. Проклятието на Екатерина Велика

Русия изтръпна след днешната информация, дошла от посолството на САЩ в Москва, в която се съобщава за получена „достоверна заплаха за събитие с масови жертви на 31 октомври 2026 г. на територията на музея-резерват „Царицино“.

Дипломатическата мисия препоръча на американските граждани да избягват района.

Малко след това ТАСС и РИА Новости, позовавайки се на Федералната служба за сигурност, потвърдиха информацията.

„По партньорски канали от американската страна е получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. Провежда се съответната работа“, гласи официалното съобщение на ФСБ.

В изявленията и на двете страни се посочва, че правителството на САЩ координира мерките за реагиране директно с компетентните руски органи.

Макар първоначално от администрацията на парка да съобщиха, че работят в обичаен режим, впоследствие комплексът „Царицино“ беше затворен за посетители с официален мотив „технически причини“, докато правоохранителните органи извършват необходимите проверки по сигурността.

Какво представлява „Царицино“

През 1775 г. руската императрица Екатерина II купува имението и решава да изгради там своя лятна резиденция. Архитектурният стил е уникален - руска готика, смесен с класицизъм.

Това е незавършен дворец, защото след построяването му от известните архитекти Василий Баженов и Матвей Казаков, Екатерина II не го харесва, а след нейната смърт - строежът спира напълно.

Повече от два века комплексът остава недовършен и тъне в руини, известни като „най-голямата руина на неоготиката в Европа“.

Преди 20 години Кремъл извършва мащабна пълна реставрация, превръщайки Големия дворец и околните сгради в модерен музеен комплекс.

Днес мястото е огромен обществен парк, който привлича хиляди посетители всеки ден, особено през почивните дни. Освен дворците, в него има каскада от езера, исторически оранжерии и голям светлинно-музикален фонтан.

Проклятието

Изборът на мишената едва ли е случаен, тъй като в Москва от векове витае легендата за „проклятието на Екатерина Велика“ над това място заради факта, че почти два века никой не е успял да довърши резиденцията, която е тънела в руини, сякаш някой я е проклел никога да не донесе покой.