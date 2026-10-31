В нощта на сенките! Лавина от бунтове във Франция, Германия я последва

Хиляди демонстранти, предимно млади хора, излязоха отново по улиците на Франция в събота за трети пореден уикенд с искания за по-добри условия в образованието и мерки срещу поскъпването на живота. Протести на младежи има и в Германия и Италия, съобщава Associated Press.

Привечер в редиците на протестиращите се вклиниха 500 радикално настроени лица, предаде бТВ. Според телевизията те отправяли призиви за лавина от бунтове и сблъсъци с полицията в Нощта на сенките - Хелоуин.

70 000 полицаи на улицата

Около 70 000 служители на реда са мобилизирани във Франция. В Париж маршрутът на шествието е преместен към покрайнините на столицата. Вътрешният министър Лоран Нюнез предупреди за „много висок риск“ от безредици, особено след настъпването на вечерта на Хелоуин.

Няколко хиляди души се събраха при Порт дьо Баньоле в източната част на Париж. Сред тях има ученици, климатични активисти и хора, недоволни от скъпия живот. Някои са с костюми за Хелоуин.

Протестите започнаха през септември заради лошото състояние на училищните сгради, недостига на учители и системата за прием в университетите, която според учениците ощетява кандидатите в неравностойно положение. По-късно се присъединиха синдикати и други групи, недоволни от политиката на президента Еманюел Макрон.

Повечето участници протестират мирно. На 17 и 24 октомври обаче се стигна и до сблъсъци и разграбване на магазини, след които полицията задържа хиляди хора.

За този уикенд властите забраниха достъпа до площад „Република“ и района на „Ле Ал“ между 23 и 6 ч. Около „Шанз-Елизе“ е въведен вечерен час от 21 ч. за непълнолетни без придружител.

Протести на младежи и в Германия

В Германия инициативата „Gen Z regelt“ организира демонстрации с искания за по-добро образование и здравеопазване, достъпни жилища и мерки за опазване на климата. Протестиращите се обявяват и срещу връщането на задължителната военна служба.

Над 180 000 души са заявили участие онлайн според организаторите. Към събота следобед обаче в демонстрациите в страната са се включили няколко хиляди. В Берлин протестиращи се събраха пред Бранденбургската врата, а за охраната в столицата са изпратени допълнително 1500 полицаи.

В Барселона полицията се подготвя за нови протести след призиви в TikTok и планира да въведе най-високото ниво на тревога. При безредиците миналата събота бяха задържани около 130 души, повечето непълнолетни.

В Италия полицията също е в повишена готовност след сблъсъци в Милано, Торино и Болоня. В Хага охраната около търговските улици е засилена заради онлайн призиви за протести и опасения от разграбване на магазини. Към средата на следобеда обаче почти няма демонстранти и не се съобщава за сериозни безредици.