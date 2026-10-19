Хаосът във Франция е пълен. Извънредни мерки

Франция се намира в изключително критичен момент, а правителството е в пълна готовност да задейства най-строгите възможни мерки, за да възстанови сигурността по улиците. Премиерът Себастиен Лекорню обяви, че при нужда държавата няма да се поколебае да въведе извънредно положение, макар за момента фокусът да пада върху по-целенасочени действия.

По думите му, налагането на вечерен час в най-засегнатите райони е значително по-подходяща и бързо приложима стъпка за овладяване на хаоса.

След извънредно заседание на правителството Лекорню подчерта категоричната си решимост да върне обществения ред.

Той отбеляза, че извънредното положение е крайна мярка с висока тежест и сериозни правни последици, поради което властите подхождат внимателно. Все пак опцията остава на масата, ако напрежението продължи да расте.

Вълната от недоволство, провокирана от бързо растящите разходи за живот, бързо прерасна в масови сблъсъци, които обхванаха няколко от най-големите френски градове.

Улиците се превърнаха в арена на вандализъм – издигат се барикади, палят се съоръжения, а десетки търговски обекти бяха разграбени и унищожени.

Сериозният натиск върху силите за сигурност вече доведе и до трусове във властта.

Вътрешният министър Лоран Нунес подаде оставка, но президентът Еманюел Макрон я отхвърли категорично с мотива, че в този критичен момент е нужно стабилно и непрекъснато управление на полицейските органи.

Държавният глава призна, че е имало пропуски в предварителната оценка на риска и събирането на разузнавателна информация. Макрон разпореди незабавното въвеждане на нови, по-ефективни тактики за справяне с вандалите и настоя за пълна прозрачност при разследването на събитията.



