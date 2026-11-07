Франция отново закипя. Макрон се подсигурил с таен бункер

Нови протести във Франция. 50 000 души участваха в масов протест срещу нарастващите разходи за живот в Париж.

Хората излязоха по улиците на френската столица, настоявайки за по-голяма покупателна способност и по-добри условия за младите, съобщава BFMTV.

Главното шествие премина от площад Република до площад на нация през булевард Волтер. Представители на синдикати, студентски и младежки организации се присъединиха към акцията. В същото време поддръжници на движението "жълти жилетки" планираха отделна демонстрация на площад на Конкорд, но властите я забраниха.

За да се осигури безопасността на протестиращите, отново 70 000 полицаи и жандармерии бяха мобилизирани из цяла Франция. В Париж бяха наложени и ограничения върху обществения транспорт, а някои метростанции бяха затворени.

В същото време стана ясно, че президентът Еманюел Макрон разполага с таен бункер в парижки регион, който може да бъде използван при щурм на Елисейския дворец от протестиращи.

Това твърдение е публикувано от The Daily Telegraph, който се позовава на книгата „Новата армия на сенките“ на журналистите Пиер Гастино, Антоан Изамбар и Франк Рено.Според книгата убежището е част от планове за евакуация на президента при тежки граждански безредици. Разглеждането на подобни сценарии било ускорено след протестите на „жълтите жилетки“ през 2018 г., когато Макрон беше атакуван от демонстранти по време на посещение в Льо Пюи-ан-Веле. Един от авторите е заявил пред France Inter: „Правителството тогава трепереше“, пише "Факти.бг".

Журналистите описват подготовка на френските служби за възможни безредици след президентските избори през 2027 г. Според тях властите се опасяват, че победа на Националния сбор на Марин льо Пен може да предизвика нова вълна от протести, ако радикални леви групи, младежи от предградията и активисти от селски райони откажат да приемат резултата.

В книгата се разглежда и обратният сценарий. Победа на Жан-Люк Меланшон според авторите би могла да доведе до „пасивна съпротива“ в полицията и други държавни структури. La Dépêche du Midi съобщава, че в рамките на подготовката са обсъждани протести, кибератаки, оспорване на изборния резултат и дори въоръжено въстание.

Според публикацията на The Daily Telegraph префектът на полицията в Париж Патрис Фор е провел поредица от срещи за подготовка при евентуално въстание.

Авторите твърдят още, че специалните сили са проучвали възможност за разполагане на военни в подкрепа на полицията и жандармерията при въоръжена съпротива. Френското външно разузнаване пък е симулирало сценарии за намеса в изборния процес, докато парижката полиция е тренирала работа без криптирани смартфони при мащабна кибератака.

Книгата описва и възможно възстановяване на тайни мрежи за съпротива, създадени по време на Студената война. Според авторите те са били свързани с таен фонд на френското разузнаване, използван за финансиране на съпротива при евентуален разпад на държавата. Сред активите му според публикацията са били обекти в Сайгон, Мароко и Карибите.