Разкриха нова драма с оцелялата от екзекуцията Пайк

Властите в щата Тенеси водят ожесточена правна битка срещу исканията на осъдената на смърт Криста Пайк, която оцеля след неуспешна екзекуция, да бъде преместена в затворническо крило с по-леки условия. Случаят повдига сложни въпроси за медицинското обслужване, сигурността и правата на затворниците в контекста на провалена процедура по изпълнение на смъртно наказание.

Петдесетгодишната Криста Пайк, осъдена за бруталното убийство на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г., се възстановява повече от пет седмици след опита за екзекуцията ѝ на 30 септември. Тогава тя оцелява след прилагането на две дози от леталния препарат пентобарбитал.

Според доклади на адвокатите ѝ, цитирани от New York Post,

тя страда от изгаряния, увреждане на нерви, когнитивни затруднения и тежка психологическа травма.

На 30 октомври правният екип на Пайк подава спешно искане тя да бъде преместена от затворническия лазарет обратно в специализирано отделение с ниска степен на сигурност, където да има контакт с други затворници. Адвокатите ѝ твърдят, че настоящата ѝ изолация нарушава споразумение от 2024 г., лишавайки я от групово хранене, развлечения, работа и социално общуване.

В отговор, внесен в сряда във федералния съд, щатските прокурори остро се противопоставят на искането.

Освен медицинските причини, властите изтъкват и статута на Пайк като затворник с максимална степен на сигурност.

„Тя веднъж се опита да убие друг затворник и беше дисциплинарно наказана за опит за бягство.

Поради това тя не може да си избира жилищно настаняване“, се казва в отговора на щата. Според тях отделението, в което Пайк иска да бъде преместена, на практика функционира като „старчески дом“ и не е пригодено за интензивното лечение, от което тя се нуждае.

Властите отбелязват, че Пайк не е напълно изолирана и получава посещения от адвокатите си и от своя духовен съветник, будисткия учител преподобния Майки Ночел. Правният спор обаче продължава, като съдът тепърва трябва да се произнесе по искането ѝ за преместване.