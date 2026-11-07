Президент падна от власт и час по-късно се озова под домашен арест

Само за няколко дни банковата криза в Парагвай доведе до падането на президента, масови протести и разследване за корупция по най-високите етажи на властта.

Сантяго Пеня беше отстранен от поста с импийчмънт в петък, 6 ноември, а малко по-късно прокуратурата разпореди той да бъде поставен под домашен арест.

Причината за политическата буря е крахът на една от най-големите банки в страната – „Уено“ (Ueno Bank), който блокира достъпа на близо три милиона клиенти до спестяванията им.

44 сенатори гласуваха за отстраняването му

Сенатът на Парагвай прие единодушно решение за отстраняването на Пеня по обвинение в неправомерно изпълнение на служебните му задължения.

Всички 44 присъстващи сенатори гласуваха за импийчмънта. Един от общо 45-те членове на горната парламентарна камара отсъстваше.

Председателят на Сената Басилио Нунес обяви, че президентът е признат за виновен в неправомерно изпълнение на задълженията си и по силата на конституционната процедура се освобождава от поста.

Пеня беше подал оставка ден по-рано, но парламентът предпочете да довърши процедурата по импийчмънт. Така той загуби възможността да получи пожизнено място в Сената и свързания с него имунитет, който би имал като бивш президент при обикновена оставка.

Прокуратурата нареди домашен арест

Минути след решението на Сената прокуратурата разпореди Пеня да бъде задържан в дома си в столицата Асунсион.

„Той ще остане под домашен арест“, заяви прокурор Силвия Маргарита Гонсалес пред журналисти.

Бившият държавен глава трябва да се яви пред звеното за борба с икономическите престъпления и корупцията.

Разследването включва подозрения за злоупотреба с доверие, търговия с влияние и използване на публична длъжност за лична облага. На този етап наказателната му вина не е установена.

Прокуратурата издаде заповед за арест и на Карлос Карвальо, бившия управител на централната банка, назначен на поста от Пеня.

Как една банка събори правителството

Скандалът избухна след намесата на регулаторите в дейността на „Уено“ – банка, която само за няколко години се превърна в една от водещите финансови институции в Парагвай.

Крахът ѝ засегна близо половината от населението на страната. Хората останаха без достъп до сметките, заплатите и спестяванията си, а пред банковите клонове се извиха опашки.

Сред засегнатите са и хиляди пенсионери.

Разследващите проверяват дали държавни средства са били насочвани към банката и дали надзорните органи са пренебрегвали финансовите рискове заради политически връзки.

Пеня е имал дялово участие в компанията, свързана с банката, но се е разделил с него през 2025 г. Той отрича да е извършил нарушения.

Финансовата криза предизвика протести в Асунсион, като демонстрантите настояха за връщане на парите им и наказания за виновните.

Нов президент обеща да върне парите на вложителите

Веднага след импийчмънта вицепрезидентът Педро Алиана положи клетва като държавен глава.

Той ще довърши президентския мандат, който изтича през август 2028 г.

В първото си обръщение Алиана обеща, че засегнатите от банковия срив граждани няма да бъдат изоставени и че ще получат компенсации.

Парагвайската централна банка съобщи, че е започнало поетапно възстановяване на средства на част от вложителите. Според регулатора гарантираните депозити покриват изцяло спестяванията на около 97% от клиентите.

Междувременно разследването срещу бившия президент и други представители на банковия сектор продължава.