Заплаха за убийство на Тръмп: Арестуваха мъж край Белия дом, чувал гласове

Въоръжен мъж е арестуван в непосредствена близост до Белия дом във Вашингтон, след като според американските власти отправил заплаха срещу живота на президента Доналд Тръмп. В автомобила му били открити три огнестрелни оръжия и десетки патрони.

Инцидентът станал късно вечерта в четвъртък, 5 ноември, когато служители на „Сикрет сървис“ забелязали подозрително поведение на мъж в паркиран автомобил на булевард „Конститюшън“, на няколко пресечки от президентската резиденция.

Задържаният е идентифициран като Рони Йордрикс Гуанипа Чринос, гражданин на Венецуела.

Казал на агентите, че чува гласове

Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, когато агентите се приближили до автомобила, мъжът заявил, че чува гласове, които му нареждат да отиде във Вашингтон и да убие Доналд Тръмп.

Това твърдение е част от официалното съобщение на ведомството. В публикуваната информация за съдебната жалба обаче подобни думи на заподозрения не са цитирани.

При първоначалната проверка мъжът признал, че в автомобила има оръжия.

Агентите установили също, че превозното средство – син пикап „Форд F-150“ – е обявено за откраднато.

Пушка AR-15, два пистолета и десетки патрони

При претърсването били открити пушка тип AR-15, пистолет „Глок 43X“, автоматичен пистолет MAC-10 и десетки патрони.

По информация на Ей Би Си нюз, позоваваща се на съдебните документи, когато служител на „Сикрет сървис“ почукал по прозореца на автомобила и попитал шофьора дали носи оръжие, той кимнал утвърдително и направил жест с ръка, наподобяващ пистолет.

По-късно, чрез приложението Google Translate, заподозреният обяснил на разследващите, че взел едно от оръжията от хора, които според него се опитали да го убият.

Повдигнати са му няколко обвинения

Чринос е обвинен в престъпления, свързани с незаконно носене и притежание на оръжия, неправомерно използване на автомобил и получаване на крадено имущество.

След първото му явяване пред съда във Вашингтон в петък, 6 ноември, той е оставен в ареста без право на освобождаване под гаранция.

Според Министерството на вътрешната сигурност венецуелският гражданин е влязъл незаконно в САЩ през Тексас през март 2024 г.

Ведомството съобщи, че имиграционните власти са предприели действия, свързани със задържането му.

Към момента няма публично потвърдена информация, че срещу него е повдигнато отделно обвинение за опит за убийство на президента.

„Предотвратихме непосредствена опасност“

Директорът на „Сикрет сървис“ Шон Къран похвали действията на служителите, които според него успели да овладеят опасната ситуация благодарение на подготовката и опита си.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин също приветства ареста, като заяви, че агентите са задържали въоръжения мъж, преди да успее да нарани когото и да било.

От Белия дом отказаха самостоятелен коментар и препратиха въпросите към Министерството на вътрешната сигурност и „Сикрет сървис“.

Случаят е поредният, при който американските служби задържат човек заради предполагаеми заплахи срещу Доналд Тръмп или членове на семейството му.

Разследването продължава.