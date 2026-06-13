Тръмп празнува 80 години с бойна арена пред Белия дом за 60 милиона долара
Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
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Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
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