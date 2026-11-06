Гаджето на Насар на нокти. Дебне за конкуренция

Как ще изпуснеш най-силния мъжкар в света, безспорен шампион, млад, че и хубав?! Абсурд, нали?!... Е, същото си мисли и гаджето на Карлос Насар – волейболистката Александра Костадинова, която мнозина вече наричат „магнита“, а по-злобничките „пиявицата“...

Вярно е, че Алекс наистина се е впила в Карлос, но очевидно на него това му харесва. Едва ли щеше да търпи да тича все по петите му, ако не му изнасяше... А Костадинова наистина е навсякъде.

Тя ходи на всички подготовки и лагери на Насар в „Белмекен“, придружава го дори на събиранията му с роднини, камо ли да не припне след него в Китай.

Мнозина, в това число и познати на великана от Червен бряг, се смеят на мацката му, която хем опитвала да показва, че му дава свобода, хем слухтяла и душела около всичко женско, което се изпречи на пътя на любимия й.

Ама няма спортистки, няма журналистки, няма комшийки – Алекс не оставяла и за минута Карлос сам пише crimes.bg.