Изловиха го! Това ли е новата любов на Филип Буков (Снимка)

Филип Буков май има нов повод да се усмихва! Популярният актьор, който от години се радва на сериозно женско внимание, беше забелязан в компанията на загадъчна дама по време на светско събитие в София, пише "България днес".

Двамата се появиха заедно на предпремиерата на втория сезон на риалити формата "Трейтърс". Бляскавото събитие се състоя в резиденция "Лозенец", където специално поканените гости имаха възможност да гледат първия епизод от новия сезон на предаването.

Сред присъстващите беше и Филип Буков, който се появил под ръка с ефектна блондинка. Според изданието двамата демонстрирали видима близост, разменяли си усмивки и разговаряли оживено.

Фото България днес

Правело впечатление, че прекарвали голяма част от вечерта заедно, без да се отделят един от друг. Именно това провокирало предположенията, че между актьора и неговата придружителка може да има нещо повече от приятелство.

Засега самоличността на дамата не се съобщава, а самият Буков не е потвърдил публично дали двамата имат романтична връзка. Въпреки това съвместната им поява е достатъчна, за да разпали любопитството около личния живот на актьора.

Буков е сред най-разпознаваемите млади лица в българското кино и телевизия, а отношенията му с нежния пол неведнъж са предизвиквали интерес. Но дали мистериозната блондинка е новата жена в живота му, или двамата просто са споделили приятна вечер в компанията на светския елит, предстои да стане ясно.