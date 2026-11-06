Иманяр откри „Божията ръка“ от злато! Съкровището е на 1000 години

Невероятна находка на повече от 1000 години изуми археолозите във Великобритания. Обикновен любител на търсенето на съкровища попадна на рядка златна висулка, за която експертите предполагат, че изобразява християнския символ „Божията ръка“. Древното украшение е запазено в почти идеално състояние и вероятно е принадлежало на богат благородник от времето на англосаксонците. Откритието може да донесе на щастливеца възнаграждение от стотици хиляди британски лири, съобщава Фокс нюз.

Силен сигнал разкрил невероятното съкровище

58-годишният Ник Бери от английския град Нортхямптън от повече от три десетилетия обикаля с металотърсач в търсене на исторически предмети. Но нищо не го подготвило за онова, което открил в земеделски имот край селцето Ашмансуърт в графство Хемпшир.

Мястото се намира недалеч от прочутия замък Хайклиър, известен в цял свят като снимачна площадка на популярния сериал „Имението Даунтън“.

Бери бил заедно с още двама любители на историческите находки, когато металотърсачът му подал необичайно силен сигнал. „Бяхме трима и аз се намирах по средата. Получих много добър сигнал. Започнах да копая, погледнах в дупката и веднага видях блясъка на златото“, разказа откривателят.

Когато внимателно отстранил пръстта, пред очите му се появило малко златно украшение във формата на човешка ръка.

Просто стоях и го гледах

Откритието предизвикало силни емоции у мъжа, който веднага разбрал, че държи нещо необикновено. „Изпитах много странно чувство и се развълнувах. Просто стоях и го гледах. Веднага разбрах, че това е нещо съвсем различно, и можех да определя, че е англосаксонско“, сподели Бери.

„Занимавам се с металотърсачество повече от 30 години и никога не съм виждал нещо подобно. Всички, с които разговарях за находката, казват същото“, допълни той.

Специалистите датират украшението от IX или X век. То тежи само 1,6 грама, но е изработено от злато с висока проба и е съхранило забележително добре първоначалния си вид. На повърхността му личат малки вдлъбнатини, а формата му наподобява човешка длан.

Какво символизира загадъчната „Божия ръка“

Една от най-интересните особености на находката е възможното й религиозно значение.

Джулиан Евън-Харт, редактор на британското списание „Трежър хънтинг“, смята, че висулката вероятно изобразява древния християнски символ „Божията ръка“.

„Ръката често е била символично свързвана с християнството и присъства като „Божията ръка“ върху няколко сребърни монети от късния саксонски и викингски период, както и в по-късното църковно изкуство“, обясни специалистът.

„В този случай изглежда вероятно и този предмет да представлява „Божията ръка“, изработена като златна висулка“, допълни той.

Подобни изображения в средновековното християнско изкуство символизират Божието присъствие, сила и закрила.

Според експертите украшението най-вероятно е било носено на шията като талисман.

Вероятно е принадлежало на благородник

Ник Бери предполага, че собственикът на украшението е бил човек с високо обществено положение.

„Сигурно е принадлежало на човек с висок статус, например някакъв благородник, и определено е било носено около шията като талисман“, разказа той.

Според откривателя ръката винаги е носела силно символично значение. Той даде пример с ръкостискането, чрез което човек показва, че не държи оръжие и идва с мирни намерения.

Интересното е, че на мястото не са открити други исторически предмети. Това навежда изследователите на предположението, че висулката може да е била изгубена случайно от собственика си преди повече от хилядолетие.

Британският музей пое ценната находка

След откритието Бери уведомил местния специалист, отговарящ за регистрирането на археологически находки. Златната висулка впоследствие била предадена на Британския музей за проучване.

Предметът вече е обявен за съкровище съгласно британските процедури за подобни находки.

Ако музей или друга обществена институция го придобие, откривателят и собственикът на земята могат да получат възнаграждение, определено според оценената му пазарна стойност.

Според предварителните предположения сумата може да бъде петцифрена или шестцифрена в британски лири. Окончателна оценка обаче все още няма.

Самият Бери признава, че не знае колко струва украшението.

„Нямам представа каква е стойността му. Тежи 1,6 грама и е от много висококаратово злато, което си личи по цвета“, обясни той.

За 58-годишния британец обаче историческата стойност на откритието е не по-малко важна от възможната финансова награда.

„Това е находката на живота ми. Никога повече няма да намеря нещо подобно“, категоричен е Ник Бери.