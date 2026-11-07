Иманяр откри „Божията ръка“ от злато! Съкровището е на 1000 години
Невероятната находка беше извадена от земята в Англия, а стойността й може да достигне стотици хиляди лири
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Невероятната находка беше извадена от земята в Англия, а стойността й може да достигне стотици хиляди лири
Световният шампион направи препратка към гола си с ръка по време на Мондиал 1986
Мексико. Днес се навършват 28 години от гола на Диего Марадона с ръка във вратата на Англия, по известен като "Божията ръка". На 22-и юни 1986-а годи...