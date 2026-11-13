Кафе или черен чай? Кое дава повече енергия сутрин

Милиони хора не могат да си представят началото на деня без ароматна чаша кафе. Но какво ще се случи, ако заменим поне едно от сутрешните кафета с черен чай? Оказва се, че двете напитки не само съдържат различни количества кофеин, но могат да създадат и различно усещане за бодрост. Френският диетолог Орлан Фаньони обяснява пред здравното издание „Доктисимо“ защо черният чай може да се окаже по-добрият избор за хората, които искат да запазят енергията си, без да изпитват нервност и внезапна умора.

Кафето събужда бързо, но има уловка

Основната разлика между двете напитки е количеството кофеин. В чаша от 200 милилитра филтърно кафе обикновено се съдържат между 80 и 120 милиграма кофеин в зависимост от сорта и начина на приготвяне. В същото количество черен чай има приблизително 60-70 милиграма.

Това означава, че кафето обикновено осигурява по-силен стимулиращ ефект. То може да помогне за бързото събуждане, подобряването на концентрацията и преодоляването на сутрешната сънливост.

При някои хора обаче силният прилив на бодрост е последван от усещане за отпадналост, раздразнителност или нова потребност от кофеин.

„Кафето съдържа много малко танини - съединения, които забавят усвояването на определени вещества. В резултат кофеинът навлиза много бързо в кръвта, което обяснява онзи мощен прилив на бодрост, който усещаме малко след първата глътка“, обяснява Фаньони.

Защо черният чай може да е по-добрият избор

Според диетолога черният чай предлага по-мек начин за стимулиране на организма. Той съдържа по-малко кофеин, както и растителни вещества, които могат да повлияят на усещането за бодрост.

„При чая ефектът е много по-равномерен във времето. С други думи, няма толкова силен енергиен тласък, но и последващият спад е по-слаб“, обяснява специалистът.

Това може да бъде особено полезно за хората, които са чувствителни към кофеина и след кафе изпитват сърцебиене, треперене или нервно напрежение. Черният чай също ободрява, но обикновено въздействието му е по-умерено.

Има обаче една важна особеност. Съдържащите се в чая танини могат да затруднят усвояването на желязото от храната. Затова хората с недостиг на желязо или анемия трябва да внимават с количествата и да избягват пиенето му непосредствено с храната.

Лесен трик за повече бодрост през деня

Диетологът препоръчва промяната да бъде постепенна. Рязкото отказване от кафето може да предизвика главоболие, раздразнителност и чувство за умора, особено при хората, които са свикнали с няколко чаши дневно.

Най-лесният вариант е да запазите първото си сутрешно кафе, но след два-три часа да замените следващото с черен чай. Така ще намалите общото количество кофеин, без да се лишавате напълно от любимия си сутрешен ритуал.

В следобедните часове е добре постепенно да преминете към билкови напитки без кофеин, за да не нарушавате съня си.

Изборът зависи и от индивидуалната поносимост. Ако ви трябва бързо събуждане, кафето обикновено ще свърши по-добра работа. Ако предпочитате по-умерена стимулация и сте чувствителни към кофеина, черният чай може да е по-подходящият вариант.