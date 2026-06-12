Свлачище затвори пътя за курорт над Благоевград
Благоевград. Заради паднали камъни и дървета е затворен за движение пътят към курорта Бодрост над Благоевград. През уикенда по шосето пътуват много хо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бодрост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благоевград. Заради паднали камъни и дървета е затворен за движение пътят към курорта Бодрост над Благоевград. През уикенда по шосето пътуват много хо...